Basket - JeepELITE (J18) : le Limoges CSP tombe les armes à la main face à l'ASVEL

Le Limoges CSP s'est incliné non sans combattre dimanche soir à Beaublanc face à l'ASVEL. Un match de la 18e journée du championnat de France de basket perdu 75 à 69.

Le capitaine Brian Conklin a renoué avec la compétition face à l'Asvel, tout comme Semaj Christon et Vee Sanford

Limoges, France

Le Limoges CSP s'est incliné ce dimanche soir à Beaublanc en clôture de la 18e journée du championnat de France de basket. Une défaite avec les honneurs face à l'Asvel 75 à 69. Les Limougeauds payent cher leur entame de match. Car finalement, ils n'ont perdu que le 1er quart temps mais sur un écart important, 25 à 13.

Ils ont ensuite rivalisé et sont même revenus tout près en fin de rencontre. Mais à force de faire les efforts pour refaire leur retard, les joueurs de Mehdy Mary ont manqué de lucidité sur certains ballon, notamment un Semaj Christon enfin de retour et le reste du temps toujours aussi bon. D'autres joueurs ont également réalisé leur retour à la compétition, Vee Sanford et Brian Conklin.

Malgré la défaite, il y a du positif à tirer de cette rencontre. En particulier en défense où Limoges n'a concédé que 75 points à l'Asvel. "Maintenant, il faut que ce soit un socle de travail" a glissé l'entraîneur au moment de revenir sur le match. Avec un bilan de 7 victoires pour 11 défaites, le CSP reste à une victoire du Top 8 mais garde trois victoires d'avance sur la zone rouge avant d'aller à Orléans samedi.