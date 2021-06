Basket - JeepELITE (J19) : le Limoges CSP à la relance face au BCM, victoire impérative pour le Top 8

Après la défaite frustrante face à Pau, les Limougeauds ont l'occasion ce samedi de se relancer face à Gravelines-Dunkerque. Une rencontre décisive dans la course au Top 8. Le coach et les joueurs l'assurent ce coup d'arrêt face aux Béarnais est déjà oublié.

Pour le coach Medy Mary, la page est tournée. Les points laissés dans le Béarn, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Tout le monde a déjà la tête au match de ce soir (18h30) face au BCM Gravelines-Dunkerque. "L'enchaînement des matchs, ça nous aide. Si on jouait dans une semaine, on ruminerait. Mais plus les matchs s'enchaînent, plus on est poussé et on est incité par le match suivant. Les joueurs on fait un entraînement sérieux. Nous somme focus sur ce match face au BCM."

Depuis le retour de Pau, il y a eu peu de temps jusqu'à ce match de ce dimanche soir. Le coach du Limoges CSP a donc misé sur la vidéo pour faire passer son message. "On a insisté avec des images du BCM sur des points qui nous ont fait défaut face à Pau. La vidéo est un bon outils qui ne coûte pas d'énergie aux joueurs." Dans la lignée des déclarations du coach, le meneur Ludovic Beyhurst souligne qu'il faudra être plus "concentré" : "J'ai le souvenir de trois poins que l'on marque contre Pau et on se fait punir directement derrière. Il faut que l'on reste concentré pour se rendre les fins de matchs plus faciles."

Le nouveau visage du BCM Gravelines-Dunkerque

Ce dimanche soir, les Limougeauds affronteront une équipe bien différente de celle rencontrée en mars pour la Coupe de France. Corey Davies a fait son retour à l'arrière et Aleksej Nikolic fait des prouesses ces derniers temps. "Cette équipe a totalement changé, souligne Ludovic Beyhurst, C'est vrai qu'il faudra contrôler leurs arrières et les agresser pour les empêcher de mettre en place leur jeu."

La victoire ce soir est impérative car, dans le même temps, les concurrents directs au Top 8 affronteront eux-aussi des équipes moins bien classées. Orléans se déplace à Chalons Reims. Le Mans lui reçoit la lanterne rouge, Boulazac.

Suivez la rencontre du Limoges CSP dès 18h15 avec l'avant-match depuis Beaublanc en direct France Bleu Limousin.