Basket - JeepELITE (J19) : le Limoges CSP s'impose face à Gravelines-Dunkerque et repasse devant Orléans

Si le Mans s'est imposé à domicile face à Boulazac, Orléans a perdu d'un point sur le parquet de Châlons-Reims. Pour profiter de ce faux pas, le Limoges CSP devait absolument s'imposer en clôture de la 19e journée du championnat de France de basket ce dimanche à Beaublanc face au BCM. C'est chose faite pour les joueurs de Mehdy Mary qui ont du batailler une bonne partie du match pour s'éviter une issue défavorable face à une formation à la lutte pour le maintien.

Speedy Smith les a boosté en début de 4e quart temps

Les Nordistes ont d'ailleurs compté jusqu'à 7 points d'avance au cœur du 1er quart temps. Après le retour de Limoges, les Maritimes se sont accrochés et ne pointaient d'ailleurs qu'à 2 petits points du CSP en début de 4e quart temps (62-60). Mais Speedy Smith est passé à la vitesse supérieure en grattant des ballons et en allant conclure par deux paniers avec la faute pour rapidement donner 10 points d'avance et de la sérénité à son équipe. Un CSP qui a ensuite géré son avance pour s'imposer 87 à 77.

Boutsiele et Lang, les patrons

Un succès mérité auquel Jerry Boutsiele (20 points, 20 d'éval) et Nicolas Lang (17 points, 15 d'éval) auront largement contribué. Mais ils ne sont pas les seuls. Alors que Limoges a compilé 27 passes décisives pour 4 petits ballons perdus, le meneur Speedy Smith a été à la hauteur (9 points, 6 passes, 16 d'éval). Marcus Ginyard a eu quelques bons passages au relais d'un Nicolas Lang en grande difficulté en défense face à Pape Sy. Sachant que tous les joueurs ont mis des points lors de ce précieux succès.

Le CSP va jouer sa fin de saison mercredi à Orléans

Cette victoire permet de reprendre la 8e place à Orléans à trois journées de la fin de la saison régulière. Mais pour la garder, il faudra encore une fois s'imposer mercredi dans le Loiret. Cela permettrait de prendre une victoire d'avance face à l'OLB. Avant cette rencontre cruciale, Mehdy Mary a essayé de gérer au mieux les temps de jeu (max 29 minutes pour Smith). Si le match le plus important est toujours le suivant, c'est particulièrement vrai pour ce prochain déplacement sur le parquet d'Orléans.

On a un impact défensif sur la longueur du match - Mehdy Mary