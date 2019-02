Basket - JeepELITE (J20) : Le Limoges CSP n'a fait qu'une bouchée de Strasbourg

Limoges, France

Les Limougeauds ont fait le show ce samedi à Beaublanc lors de leur match de la 20e journée de JeepELITE face à Strasbourg. Menés 5 à 10 après 5 minutes de jeu, les joueurs de François Peronnet, à la faveur d'une très bonne défense collective, ont ensuite pris les commandes pour ne plus les lâcher. Le CSP qui a eu la bonne idée de pousser le géant de la SIG, le pivot Youssoupha Fall, à commettre deux fautes rapides en 1ère mi-temps. Au final, le pivot de 2 mètres 21 aura quand même passé 21 minutes sur le parquet.

Bouteille et Doumbouya ont fait le show !

Mais en face, tous les Limougeauds ont fait le nécessaire pour limiter une équipe de Strasbourg touchée par les blessures. Si Axel Bouteille termine MVP avec 20 points et 20 d'évaluation, Jerry Boutsiele a encore été excellent et a terminé la rencontre en double double avec 10 points, 11 rebonds pour 19 d'évaluation. Alors que Dwight Hardy a inscrit 12 points et délivré 9 passes décisives pour finir à 16 d'évaluation. Samardo Samuels, tancé par son entraineur avant le déplacement à Valence, a également répondu présent avec 17 points et 16 d'évaluation.

Quel poster de @BouteilleAxel

! L'action de cette 1ère MT à sens unique.

Le @limogescsp surclasse la @sigstrasbourg pour le plus grand bonheur de Beaublanc

49 - 29#JeepELITEpic.twitter.com/O4RV5GyFHb — LNB (@LNBofficiel) February 9, 2019

Pour son retour à la compétition, l'ailier Sekou Doumbouya (9 points, 13 d'éval) a aussi régalé à l'image de son 1er ballon. Contre, rebond défensif, coast to coast puis dunk. Sur ce coup là, Beaublanc a chaviré et n'était pas loin d'être en mode playoffs. Comme sur ce dunk énorme de Bouteille (cf vidéo ci-dessus) en seconde période sur le nez de l'intérieur Jarell Edie. Au final, cette victoire 90 à 76, après avoir mené de 20 points à la pause, est amplement méritée et permet à Limoges de remonter à la 4e place du classement. Idéal avant une semaine consacrée à la coupe de France (mardi à Monaco) et à la Leaders Cup (quart de finale vendredi contre Nanterre).