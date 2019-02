Basket - JeepELITE (J20) : Sekou Doumbouya de retour face à Strasbourg

Limoges, France

Après le pivot Samardo Samuels, l'ailier du Limoges CSP Sekou Doumbouya fait son grand retour ce samedi à l'occasion du match de la 20e journée de JeepELITE à Beaublanc face à Strasbourg. Seul l'intérieur Damien Inglis manquera encore une fois à l'appel. De son côté, Strasbourg, éliminé de la Fiba Champions League cette semaine, sera privé de trois joueurs. Le meneur Ludovic Behurst et l'ailier Mardy Collins et l'intérieur Florent Pietrus.

Strasbourg va mieux

La SIG qui après un mois de janvier horrible et une déroute à Pau, est en train de redresser la tête avec trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Les Strasbourgeois qui au match aller s'étaient largement imposés 81 à 61 malgré l'absence de plusieurs joueurs. Raison de plus de s'en méfier pour un Limoges CSP qui va chercher à renouer avec la victoire après deux défaites contre Fos-sur-Mer et Valence.

Une rencontre à vivre en intégralité à partir de 18h30 sur France Bleu Limousin.