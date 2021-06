Basket - JeepELITE (J20) : une vraie finale pour le Limoges CSP face à Orléans

La lutte pour le Top 8 s'intensifie en cette fin de championnat. Après la victoire du Mans et la défaite d'Orléans ce week-end, le Limoges CSP se classe 8e, après sa victoire contre Gravelines-Dunkerque. "On a fait _un match sérieux, sans vraiment de coup d'éclat_" souligne néanmoins le coach Medhy Mary.

Alors, ce mercredi, sur le parquet d'Orléans, c'est un peu un 32e de finale qui se joue. Avec forcement son lot de pression : "On en a forcement un peu" note Jerry Boutsiele, le pivot limougeaud. "Mais, si on y va en se disant qu'il faut absolument gagner, c'est le meilleur moyen de faire mal les choses. Il faut donc qu'on y aille en étant sur de notre équipe" complète le joueur, auteur d'une très bonne performance dimanche à Beaublanc.

"Si on gagne, ça veut dire qu'ils ne gagnent pas"

Pourtant, Jerry Boutsiele a mis le doigt sur le point le plus crucial. Si le CSP gagne, cela veut dire que l'OLB sera privé d'une victoire. Une lapalissade qui doit servir de motivation pour toute l'équipe. "Ca fait bien cinq ou six matchs qu'on est dans cet état d'esprit" conclut le co-capitaine du CSP Nicolas Lang. Donc, tout le monde devra être sur le pont ce mercredi soir sur le parquet d'Orléans. Y compris Speedy Smith, très bon face à Gravelines avec 9 points, 6 passes et 16 d'évaluation.

Ce match se jouera au mental. Il se jouera aussi sur "des détails" explique Medhy Mary. "La fraîcheur, la concentration de la détermination" seront des armes pour rivaliser avec l'équipe d'Orléans qui a perdu ce dimanche d'un point contre Châlons-Reims. "Cela remobilise tout le monde" note l'entraîneur qui ne doute pas un instant que l'affrontement sera important.

Les joueurs du CSP savent que ce match est important. La direction a bien fait passer le message, en vue de la qualification en BCL la saison prochaine. "Je ne veux pas qu'on dise que j'ai fait partie de l'équipe qui n'aura pas qualifié le CSP en Europe" ajoute Jerry Boutsiele. "Il faut finir sur une bonne note et tout faire pour aider le club à faire une coupe d'Europe l'année prochaine."

Les mots doivent être suivis des actes. Pour le vérifier, rendez-vous ce mercredi soir sur France Bleu Limousin dès 18h45. Coup d'envoi d'Orléans-Limoges à 19 heures.