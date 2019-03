Basket - JeepELITE (J21) : Le Limoges CSP a fait naufrage dans les Hauts-de-Seine

Nanterre, France

Une reprise dans la douleur. Le Limoges CSP n'a pas existé dimanche soir face à Nanterre. Un match de la 21e journée du championnat de France de basket largement perdu 86 à 65 par les joueurs de François Peronnet. Menés 10 à 0 dès les premières possessions, les Limougeauds ont couru après le score tout au long de la rencontre.

Dominés dans tous les secteurs du jeu, ils étaient menés de 7 points en fin de 1er quart temps (19-12), de 20 points à la mi-temps (48-28) et de 27 points en fin de 3e quart temps (70-43). Les joueurs du Limoges CSP ont bien essayé de garder le point average acquis lors du match aller (+18), mais la fin de match a été aussi laborieuse que le reste de la rencontre.

Il n'y avait rien du tout ce soir - Jerry Boutsiele

"Un non match" a commenté le pivot Jerry Boutsiele en conférence de presse. "On n'était pas dans la concentration, l'agressivité, l'intensité demandée" a t-il développé. Et il ne met absolument pas ce lourd revers sur le compte de la coupure de 15 jours :"On n'était pas dedans aujourd'hui, tout simplement. On n'a pas eu d'adresse, on n'a pas été dur, il n'y avait rien du tout ce soir. On n'a pas joué comme on devait jouer. Il faudra montrer un autre visage samedi prochain contre Monaco".

Son entraîneur a évoqué "une soirée plus que difficile pour toute l'équipe." François Peronnet qui n'a pas estimé judicieux de poser un seul temps mort en 1ère mi-temps. Il a expliqué après le match qu'il pianotait alors avec son effectif, avec des temps de jeu déjà courts, et qu'il ne voulait pas "rajouter de la coupure". Le coach du CSP pour qui son équipe a montré un "déficit d'agressivité, de vitesse, et parfois de concentration". Une soirée à oublier.