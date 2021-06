Basket - JeepELITE (J21) : le Limoges CSP s'est sabordé sur le Côte d'Opale

Frédéric Forte disait qu'une équipe au fond du trou pouvait toujours continuer à creuser. Ce samedi soir, le Limoges CSP l'a prouvé sur le parquet du Portel où les joueurs de Mehdy Mary n'ont pas perdu qu'un match face au Portel. Ils ont perdu beaucoup plus que cela. Même les plus optimistes ou les plus compréhensifs ne peuvent accepter le scenario de cette rencontre cruciale dans la course au Top 8.

Un première mi-temps encourageante

A la mi-temps, après 20 minutes plutôt cohérentes et malgré 10 ballons perdus, les Limougeauds menaient logiquement de 11 points (41-30) et semblaient se diriger vers une victoire plutôt tranquille dans le Nord. C'est peut-être ce qui dominait dans l'inconscient des joueurs à la pause. En tout cas, ils ont débuté le 3e quart temps avec un réel manque de concentration et d'énergie. S'ils ont refait un écart, Le Portel a ensuite infligé un 16 à 2 à cheval entre la fin du 3e et le début du 4e quart temps.

De la bouillie de basket quand le jeu s'est durci

Plutôt que de répondre en équipe et avec leurs têtes, les joueurs de Mehdy Mary, face à une agressivité nordiste retrouvée, ont complètement déjoué. Terminé le jeu collectif. Arrosage automatique à 3 points enclenché. Une bouille de basket qui vu l'enjeu s'apparente à une véritable faute professionnelle. Si devant la presse, le capitaine Nicolas Lang a dit prendre pour lui ce revers 70-64 pour quelques tirs ratés, c'est tout un club qui va devoir se regarder en face.

Une remise en cause s'impose

Dans la course aux quarts de finales, le Limoges CSP n'a plus qu'une infime chance. Il faudra s'imposer de plus de 23 points face au Mans mardi lors de la dernière journée à Beaublanc pour avoir une opportunité de réintégrer le Top 8. Autant dire un trou de souris. Mais même si Mehdy Mary et ses hommes y parviennent, il y a eu trop de rendez-vous manqués cette saison pour ne pas s'imposer une profonde remise en question. Selon nos informations, Céline Forte et Richard Dacoury n'avaient pas prévu de se rendre à Beaublanc mardi. Il n'est peut-être pas trop tard pour changer d'avis.

On aurait pu être bien meilleurs en 2e mi-temps - Mehdy Mary

On est encore retombé dans nos travers - Nicolas Lang