Basket - JeepELITE (J21) : Le Limoges CSP au Portel pour décrocher "une place en 8e de finale"

C'est un véritable match couperet. un "do or die" comme disent les américains. Le Limoges CSP doit s'imposer au Portel ce samedi (18h) pour préserver toutes ses chances de qualification.

Si l'on considère que Le Mans, 8e, va s'imposer à domicile ce week-end face à Nanterre, le Limoges CSP doit en faire autant au Portel ce samedi (18h) pour rester à égalité de victoires avec le MSB avant de recevoir Le Mans face à qui une victoire même d'un point mardi à Beaublanc garantirait à Limoges une place en quart de finale. Sinon, les Limougeauds seraient obligés de battre les manceaux de plus de 23 points pour réintégrer le Top 8 à l'issue de la dernière journée.

Ne pas compter sur un faux pas du Mans

En sport, il n'y a jamais rien d'impossible mais le défi serait tout de même de taille. Après, on peut aussi imaginer une défaite du Mans sur son parquet face à Nanterre ce week-end ce qui offrirait un nouveau droit à l'erreur à Limoges ce samedi dans le Nord. Mais autant ne pas compter sur ce scenario. Dans le chaudron portelois, il faudra tout donner et dès la 1ère minute. Mais ce n'est pas le fort du CSP cette saison.

Les autres équipes sortent avec beaucoup d'énergie et on n'arrive pas à y répondre - Phil Scrubb

"Cette saison, on ne débute pas bien les matches. Les autres équipes sortent avec beaucoup d'énergie et on n'arrive pas à y répondre" résume sans détour l'arrière canadien Phil Scrubb. Il va pourtant falloir s'y coller dès l'entre deux face à des Nordistes toujours aussi physiques et qui décrocheraient leur maintien devant leur public en cas de succès. "C'est une équipe qui joue très dur avec des intérieurs très puissants au sol. Ils imposent un vrai combat dans la raquette. Les extérieurs aussi sont très intenses" prévient l'entraineur adjoint Romain Chenaud.

Un CSP faible avec les forts et fort avec les faibles

Dans ce contexte, l'engagement physique sera déterminant. C'est bien pour cela que le groupe est resté dormir à Orléans mercredi soir avant de rallier directement le Nord jeudi. L'idée étant d'avoir un maximum de fraîcheur pour cette rencontre. Il y a des raisons d'y croire d'autant que cette saison, si le CSP a le plus souvent perdu face aux équipes de haut de tableau, il s'est souvent imposé face aux "plus faibles". A l'image du match aller gagné 91 à 68 par les joueurs de Mehdy Mary.