Basket - JeepELITE (J21) : le Limoges CSP entre hommage et chasse au Top 8 face à Gravelines-Dunkerque

Limoges, France

Il y aura forcément beaucoup d'émotion ce samedi soir au Palais des Sports de Beaublanc. Avant le match face au BCM Gravelines-Dunkerque, le Limoges CSP va rendre hommage à son ancien président Frédéric Forte. Un portrait de lui va être dévoilé à l'entrée de Beaublanc aux alentours de 19h00. Une initiative de la mairie qui va également baptiser le hall principal au nom de Frédéric Forte. Son numéro 4 va aussi être retiré vers 20h15, soit un quart d'heure avant le début de la rencontre.

Il nous manque terriblement - Hervé Beddeleem

Un contexte particulier que l’entraîneur Mehdy Mary a expliqué aux joueurs ce jeudi :"On a pris le temps d'expliquer à l'ensemble de l'effectif ce qui c'était passé le 31 décembre 2017 (le décès brutal de Frédéric Forte), dans quelles circonstances et qui était Frédéric Forte. _Je leurs ai parlé de l'interception, du fait que Limoges est le seul club français a avoir gagné l'Euroligue_. J'ai expliqué que ce serait un moment d'émotion très particulier dans la salle. Que ce qu'on attend, c'est qu'ils soient fidèles à ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Etre dans l'énergie et porter fièrement ce joli maillot".

Une soirée que le directeur exécutif du BCM Gravelines-Dunkerque Hervé Beddeleem va suivre derrière son poste de télé, lui qui a déjà retiré le numéro que Fred Forte a porté pendant deux ans dans le Nord avant de revenir à Limoges lors de sa carrière de joueur :"Depuis son passage à Gravelines, Fred était un ami. Sa réussite en tant que joueur puis en tant que dirigeant, c'est exceptionnel ! De son vivant, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était devenu un personnage incontournable du basket français. Il manque car il n'avait peur de rien. Il allait au bout de ses convictions. Il tenait tête à Alain Béral et à la ligue et ça ne l'a pas empêché de gagner des titres. Il était innovant. Très intelligent. Un grand monsieur Fred. Il nous manque terriblement."

C'est le moment d'enchaîner - Hugo Invernizzi

Si le début de soirée se fera dans l'émotion partagée entre le Limoges CSP et le BCM Gravelines-Dunkerque, la suite sera forcément un combat acharné entre une équipe qui joue sa survie dans l'élite et une formation de Limoges qui peut enchaîner une 3e victoire de suite voir intégrer le Top 8 à l'issue de cette 21e journée. Mais l'intérieur Hugo Invernizzi est plutôt du genre méfiant :"On joue un peu mieux. On a deux matches de suite à domicile face à des équipes qui sont derrière nous. C'est le moment d'enchaîner mais on sait que chaque fois qu'on a eu une petite série, on s'est enflammé et on est vite redescendu sur terre. Il va falloir être précis et ne pas s'enflammer pour réussir à gagner."

Et défendre le plomb ! Si le nouveau meneur DeMarcus Nelson n'est pas encore qualifié, presque tous les autres joueurs de l'effectif ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Face au BCM, ce sera indispensable selon Mehdy Mary :"Ce match est tout particulièrement important sur le volet défensif. Gravelines, c'est la meilleure adresse du championnat à 3 points. Et on sait l'impact qu'a aujourd'hui le tir à 3 points dans le basket moderne. On doit être particulièrement vigilent. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont cette capacité là donc on ne pourra pas tout contenir, mais on va essayer de s'y atteler."

(Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h10. Début de la rencontre à 20h30)