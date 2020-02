Basket - JeepELITE (J21) : malgré l'émotion, le Limoges CSP est venu à bout du BCM Gravelines-Dunkerque

Limoges, France

C'est une soirée qui devrait rester gravée dans la mémoire collective des amoureux du Limoges CSP. La ville et le club ont rendu un très bel hommage à l'ancien joueur et président du Limoges CSP Frédéric Forte avant le match de la 21e journée de JeepELITE remporté face au BCM Gravelines-Dunkerque 77 à 71.

Une rencontre lors de laquelle les Nordistes ont donné du fil à retordre à des Limougeauds peu inspirés offensivement. Mais comme cela devient une habitude, c'est sur la défense que les protégés de Mehdy Mary ont construit cette 3e victoire de suite en championnat. Une première cette saison. Ils ont aussi pu s'appuyer sur un Jerry Boutsiele des grands soirs et MVP de la rencontre avec 20 points, 12 rebonds pour 25 d'évaluation.

Boutsiele, Invernizzi et Sanford ont régalé

On a aussi retrouvé Vee Sanford. L'arrière américain ne s'est pas mué en redoutable défenseur, mais il a essayé. Et après un premier tir forcé, il a enfin laissé le jeu venir à lui pour finalement retrouver confiance en lui et au collectif avec au final 18 points et 5 passes décisives à son actif. L'intérieur Hugo Invernizzi s'est aussi distingué avec quelques gros tirs et de nombreux stops défensifs (14 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 21 d'évaluation).

Dans les autres rencontres, deux surprises. La victoire d'Orléans face à Levallois et celle de l'Elan Chalon face au Mans. Du coup, le CSP reste 9e mais à égalité de victoires désormais (10/11) avec le MSB, 8e du classement. Prochain match samedi prochain sur le parquet d'une équipe de Strasbourg en grande difficulté et encore battue samedi soir sur le parquet d'une pourtant peu reluisante équipe de l'Elan Béarnais.