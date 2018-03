Bourg-en-Bresse, France

Après la défaite de la semaine dernière face au CCRB, les séances vidéos ont été musclées pour les joueurs du Limoges CSP. La défaite de la saison la plus dure à avaler aux yeux de l’entraîneur Kyle Milling :"On a fait beaucoup trop d'erreurs. On a payé cash à chaque fois. Et on a surtout laissé Châlons-Reims jouer. On a peut-être pensé que le match allait être facile. Mais ils étaient deux ou trois fois plus agressifs que nous. En Pro A, si on n'est pas plus ou aussi agressif que les autres, on ne va jamais gagner un match. J'espère que les joueurs ont pris conscience de ça et qu'ils vont montrer un autre visage et un autre état d'esprit samedi soir".

Ne pas aborder les matches timidement - Jean-Frédéric Morency

Le problème, au delà de l'absence pour blessure de l'ailier William Howard (2 à 3 semaines), c'est que Bourg en Bresse n'est pas l’adversaire idéal pour se relancer. A égalité de victoires avec Limoges (12V-9D), les Bressans sont le poil à gratter du championnat cette saison avec Le Portel. Ils comptent dans leur rang, l'intérieur US et possible MVP du championnat, Zachery Peacock. Et ils voudront absolument réagir après leur dernière sortie à domicile, une lourde défaite dans le derby face à l'Asvel (défaite de 23 points !).

Un adversaire redoutable selon l'intérieur du Limoges CSP Jean-Frédéric Morency :"C'est une équipe très difficile à jouer. Ils ont vraiment un super état d'esprit. Ça va être un match dur. Il faut que l'on soit concentré et pas sur la réserve. Ce n'est pas une bonne chose d'aborder les matches timidement. A nous de faire ce qu'il faut maintenant. Jouer sans le frein à main, et des deux côtés du terrain. Si on arrive à être solide en défense, on se donnera plus de garanties en attaque."

Retrouver les basiques - Mam Jaiteh

Et pour son coéquipier de pivot Mam Jaiteh, cela passe par les fondamentaux :"Pour que tout le monde puisse se retrouver, il faut qu'on retrouve les basiques. Bien réciter les systèmes, bien faire vivre le ballon, défendre le mieux possible à cinq. Se parler, même si on sait déjà ce qu'il faut faire, retrouver des automatismes. Retrouver nos basiques pour que chacun retrouve ses repères. On a besoin que tout le monde monte collectivement parce qu'on est pas une équipe ou un ou deux joueurs peuvent faire la différence. Seule l'équipe peut faire la différence."

Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr à partir de 18h15.