Basket - JeepELITE (J22) : le Limoges CSP de Ludovic Beyhurst pour la passe de 4 à Strasbourg

Le Limoges CSP à l'occasion d'enchaîner une 4e victoire de suite ce samedi (20h) sur le parquet d'une équipe de Strasbourg dans la tourmente après avoir essuyé une 13e défaite de rang cette semaine en coupe d'Europe. Ce sera aussi un retour aux sources pour le meneur Ludovic Beyhurst, prêté par la SIG jusqu'en fin de saison. Alors que la direction du Limoges CSP aimerait le garder la saison prochaine, il se confie. Interview.

France Bleu Limousin : Est-ce particulier pour vous d'aller jouer en Alsace contre Strasbourg ?

Oui, c'est forcement particulier. On retourne chez soi, là où on a été pendant 3 ans. Il y a plus de repères. De spectateurs qu'on connaît. C'est clair que ça va être un peu différent et spécial pour moi. Il faut essayer de faire abstraction mais ce n'est pas facile. Quand tu reçois des messages de la famille pendant la semaine, tu sais que ça va être un peu différent.

Maintenant ce que je fais, c'est pour Limoges !

Quel est votre état d'esprit ? Etes vous revanchard ? Avez vous envie de leur montrer qu'ils ont eu tord de vous laisser partir ?

Non, pas vraiment. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver. On ne peut plus revenir en arrière de toute façon. Maintenant, ce que je fais, c'est pour Limoges. Qu'ils le voient ou pas. Le but maintenant, c'est d'aider l'équipe au maximum. On va essayer de faire comme lors des autres matches, tout simplement.

Quel regard portez-vous sur leurs difficultés ?

C'est vrai qu'ils ont une grosse période de vide depuis un certain temps donc ce n'est pas facile pour eux. Après, je pense qu'ils ont un effectif qui n'est pas encore complet. Ce n'est pas évident de jouer avec un effectif assez court. Il y a eu beaucoup de changements. Le temps que cela se mette en place, il va falloir encore un peu de temps. Après, c'est leur problème... Comment l'expliquer ? Il y a des joueurs avec qui cela n'a pas fonctionné. Cela peut arriver dans tous les clubs. Cette année, c'est tombé sur eux. En espérant quand même qu'ils arrivent à remonter la pente.

Il a hâte de voir ce que va donner l’association avec DeMarcus Nelson

De nombreux observateurs ont hâte de voir votre association avec DeMarcus Nelson, surtout pour l'impact défensif. Et vous ?

C'est cool. Moi aussi j'ai hâte de voir ce que cela peut donner. C'est vrai que DeMarcus est aussi connu pour être un féroce défenseur. Je pense qu'ensemble, ça peut-être vraiment pas mal si on joue ensemble. J'espère que ça va bien "matcher" pour nous et pour l'équipe.

On a l'impression qu'avec Mehdy Mary et ce groupe, le Limoges CSP peut devenir l'une des meilleures équipes défensives du championnat. Qu'en pensez-vous ?

C'est vrai que la première chose sur laquelle il a insisté, c'est la défense. Il a réussi à nous faire passer le message sur le fait que les meilleures équipes au classement sont souvent les meilleures en défense. Donc si tu as envie de monter dans le classement, d’être en playoffs et avoir de l'ambition, tu es obligé de défendre. Et c'est vrai qu'on est plutôt pas mal en place sur les derniers matches. Si en plus, on ajoute DeMarcus qui aura un gros impact défensif, on a un beau potentiel en défense. Ce qui veut dire aussi un beau potentiel tout court ! Après, ça va être le 1er match pour lui. Il faut aussi qu’il intègre beaucoup de choses. Mais c'est un joueur intelligent. Je pense qu'il a déjà tout intégré. Mais oui, ça peut-être plutôt pas mal en défense.

On est toujours content quand il y a un intérêt

Le Limoges CSP aimerait vous conserver pour la saison prochaine. Comment voyez-vous votre avenir ?

Je sais que ça discute. Après, je dois rester concentré sur ce que je fais. On verra comment ça va se passer. Pour l'instant, je suis ici en prêt et j'ai encore 1 an de contrat à la SIG. On est toujours content quand il y a un intérêt. Mais moi, je suis vraiment dans ma bulle. C'est le travail des agents et du directoire. Moi, je dois rester concentré sur ce que je fais sur le terrain.

De toute façon, on peut imaginer que vous voudrez surtout du temps de jeu et des responsabilités ?

En tant que jeune joueur, c'est toujours la même chose. Tu veux progresser et pour progresser, tu dois être sur le terrain. Après, ça peut-être à différents endroits, Mais encore une fois, je dois rester concentré sinon tu peux vite enchaîner les mauvais matches. Ce ne serait pas bon, ni pour moi ni pour le groupe. Ce qui se passe à l’extérieur, c'est à eux de gérer, pas à moi.

(Le match du Limoges CSP est à vivre en intégralité ce samedi à partir de 20h sur France Bleu Limousin)