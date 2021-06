Basket - JeepELITE (J22) : une défaite dans l'indifférence pour un Limoges CSP désormais en vacances

C'est devant un Beaublanc déserté et où au maximum mille supporters avaient pris place malgré une jauge espérée autour des 3 600 que le Limoges CSP a perdu son dernier match de la saison ce mardi face au Mans 84 à 88. Malgré les sifflets initiaux contre l'entraineur Mehdy Mary et l'intérieur Hugo Invernizzi, les Limougeauds ont offert à leur public une entame de feu. Devant de 15 points à la fin du 1er quart temps (30-15), ils ont même mené de 20 points au cœur du 2e quart. De quoi donner de l'espoir à la faible assemblée du jour puisque Limoges devait battre le Mans de plus de 23 points pour terminer dans le Top 8. Mais leurs illusions en ont rapidement pris un coup. A la mi-temps, le CSP ne comptait plus que 11 longueurs d'avance (50-39).

Encore un CSP soufflant le chaud et le froid

Un espoir complétement anéanti au retour des vestiaires quand Le Mans a augmenté son intensité défensive. Comme d'habitude cette saison, les joueurs de Mehdy Mary n'ont pas su y répondre. Leur avance a vite été dilapidée. La fin du match ne consistant qu'à sauver l'honneur en offrant une dernière victoire aux supporters. En vain. A la sortie du terrain, les sifflets ont repris sauf pour un homme. L'irréprochable capitaine Nicolas Lang. C'est ainsi que s'est terminée une année chamboulée par la crise sanitaire. Une saison marquée du sceau de la déception. A la sortie du Palais des Sports, il y avait comme toujours quelques fans passionnés. Jerry Boutsiele, avant de partir vers d'autres cieux, a offert ses baskets à un enfant aux anges. Il y aura eu au mois un heureux.

Un beau cadeau et une esquive

L'entraineur Mehdy Mary a lui quitter Beaublanc par la petite porte en évitant soigneusement les fans. Sera-t-il toujours l'entraineur du Limoges CSP la saison prochaine ? C'est une question qui va revenir avec insistance ces prochaines semaines alors que les dirigeants vont évidemment faire le bilan très rapidement. Avec forcément tout un tas de facteurs. D'un groupe d'hommes biens mais sans requins, au départ du meneur DeMarcus Nelson au début de l'hiver, en passant par la délicate gestion d'un effectif pourtant riche en talents. Il va falloir essayer de démêler tout cela pour prendre les bonnes décisions. Alors que la propriétaire Céline Forte a assisté à ce dernier match, elle et son équipe ont du pain sur la planche pour mettre sur pied une équipe à même de refaire rêver l'exigeant public du Limoges CSP.

Des joueurs pas au niveau qu'on pouvait attendre- Mehdy Mary