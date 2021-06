Basket - JeepELITE (J22) : une dernière sous tension mais pas sans enjeu à Beaublanc pour le Limoges CSP

Tous les ingrédients sont là pour que le Limoges CSP termine sa saison sous forme de mélodrame ce mardi à Beaublanc (19h) face au Mans. La défaite de samedi au Portel a été celle de trop pour de nombreux supporters et notamment les Ultras Green qui ont décidé de troquer leur soutien indéfectible par un appel au boycott de leurs membres pour ce dernier rendez-vous de la saison à domicile. "Nos membres sont libres d'aller au match. Mais nous appelons au boycott en tant que groupe, pour une raison simple. Un soutien, cela se mérite. Depuis 9 ans, on n'a jamais lâché mais on ne peut pas tout accepter. Avec un tel groupe, finir en dehors des playoffs, c'est scandaleux. Et sans aucune remise en question de personne depuis le début de la saison. On a l'impression que le bateau coule mais que personne ne fait rien pour éviter le naufrage" explique dans une colère froide, Yann le président des Ultras Green.

Connaissant Limoges, je pense qu'ils vont siffler !

Une colère partagée par de nombreux supporters. Il n'y a peut-être aucun lien mais les tests PCR proposés par le club, obligé de mettre en place le pass sanitaire pour accueillir un maximum de monde, ont eu très peu de succès ce lundi. Est-ce annonciateur d'une jauge bien loin des 3 600 personnes espérées à Beaublanc ? Réponse ce mardi soir sachant qu'il y aura plus de monde aux tests antigéniques le jour du match. En tout cas, l'ambiance risque de ne pas être très chaleureuse. "Connaissant Limoges, je pense qu'ils vont siffler ! Mais est-ce qu'une équipe mérite cela à cause de ses résultats ?" interroge le pivot Jerry Boutsiele. Pour son coéquipier Hugo Invernizzi, la réponse est oui :"On a ce qu'on mérite. Quand on arrive à la fin de la saison et qu'on est 9e, que personne n'est heureux, on récolte ce qu'on a semé". Quand à l'entraineur, clairement dans le viseur, il espère que les supporters viendrons pousser l'équipe.

Boutsiele veut de l'orgueil, de la fierté et du caractère

Une formation du CSP qui malgré ses trop nombreuses sorties de route a encore un infime espoir de finir dans le Top 8. Il faut une victoire de plus de 23 points et un succès d'Orléans face à l'Elan Chalon, pour éviter une égalité à 3 qui serait défavorable aux Limougeauds. "Forcement on y croit. On ne peut pas laisser tomber maintenant. Ce serait irrespectueux. On sait que ça va être très difficile. Si on ne fait pas un match parfait, on ne passera pas" estime Hugo Invernizzi. Et pour son coéquipier Jerry Boutsiele, sur le départ, ce n'est pas qu'une question de basket : "ce qu'il nous faut, c'est un soupçon d'orgueil. Un peu de fierté quand même ! Et surtout du caractère. Cela nous a cruellement manqué cette année. C'est la caractère qui fera la différence". Quand à Mehdy Mary, il veut que ses joueurs "montrent d'abord un bon visage de l'équipe" avant de penser à un éventuel exploit. La seule issue pour apaiser un peu les supporters déçus.