Soirée parfaite à Beaublanc ce mardi soir pour le Limoges CSP vainqueur du Mans 78 à 55. Les Limougeauds récupèrent le point average particulier face au MSB et s'emparent de la 8e place.

Basket - JeepELITE (J23) : le Limoges CSP domine Le Mans et lui chipe la 8e place

Il n'y a rien eu de facile pour Le Mans mardi soir face au Limoges CSP d'Hugo Invernizzi et Marcus Ginyard

Limoges, France

C'est une très bonne opération comptable que viennent de réaliser les joueurs du Limoges CSP. Dans un match crucial dans la course aux playoffs du championnat de France de basket, ils ont dominé Le Mans mardi soir à Beaublanc 78 à 55. Un large succès qui permet de reprendre le point average aux Manceaux et de leur chiper la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs. Tout cela à 12 journées de la fin de la saison régulière.

Une défense collective de haut niveau pendant pratiquement 40 minutes

Pour y arriver, il aura fallu batailler et remettre le couvert en défense. Après une sortie ratée à ce niveau là samedi soir à Strasbourg, les joueurs de Mehdy Mary ont à nouveau enfilé le bleu de chauffe pour limiter à 55 points une formation mancelle qui tournait à plus de 82 points en moyenne par match depuis le début de saison !

Défensivement, tous les joueurs ont été au diapason avec des efforts constants dans le replacement. Et en attaque, trois joueurs sont sortis du lot. L'intérieur Hugo Invernizzi termine MVP avec 17 points, 6 rebonds pour 22 d'évaluation. Son ami Nicolas Lang a fini le match avec 14 points, 4 passes et 19 d'évaluation. Alors que le capitaine Brian Conklin a compilé 17 points pour finir à 17 d'évaluation.

On s'est rassuré sur le plan défensif - Nicolas Lang

Une soirée parfaite car dans le même temps, un autre concurrent direct, Nanterre, s'est incliné à Orléans. Alors que Strasbourg, le 1er poursuivant des Limougeauds, a chuté après avoir longtemps mené face à Boulogne-Levallois. Mis à part Hugo Invernizzi et Benoît Mbala qui vont rejoindre l'Equipe de France et celle du Cameroun, tous les joueurs Limougeauds vont avoir une semaine de coupure. Le nouveau meneur DeMarcus Nelson, lui, n'a que 3 jours de pause. Le staff veut le faire travailler avant la dernière ligne droite de la saison régulière.