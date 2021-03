Basket - JeepELITE (J23) : Le Limoges CSP s'attend à "un match difficile" sur le parquet de Châlons-Reims

Le Limoges CSP retrouve enfin les parquets ce samedi soir (19h) pour le compte de la 23e journée du championnat de France de basket. Les joueurs de Mehdy Mary affrontent Châlons-Reims en terre champenoise. Avec un groupe au complet suite au retour de blessure de l'intérieur américain Roméo Travis. Des limougeauds évidemment heureux de renouer avec la compétition.

Après une si longue coupure, il y a même comme un petit air de début de saison aux yeux de l'arrière et co-capitaine Nicolas Lang :"franchement, c'est un peu ça parce que la semaine dernière, il y a ceux qui étaient en équipe nationale, tu arrives et il fait beau dehors, il y a des espoirs. Limite tu te croirais en août ! Maintenant, j'espère que ça va vraiment repartir. Avec ce covid, on n'est jamais à l'abri donc on va espérer."

Face à un CCRB en plein rebond

Sachant que le gros de la saison reste à jouer souligne le directeur sportif Crawford Palmer. "On est au début de saison ! Il ne faut jamais oublier qu'on a fait que 10 matches. Il reste les deux tiers de la saison. Tout reste à faire" estime le patron du secteur sportif. Et pour lui, ce match de reprise face à Châlons-Reims n'a rien d'une sinécure :"il faut prendre tous les matches au sérieux. Le CCRB s'est renforcé. Ce match va être difficile".

C'est vrai que le CCRB a changé plusieurs joueurs et reste sur deux victoires face à Bourg-en-Bresse et Pau-Orthez. Alors que cette équipe ne s'était imposée qu'une seule fois jusque là cette saison en championnat. De quoi mettre Nicolas Lang en alerte :"c'est un match qu'on a envie de prendre. Après, ils sont sur deux victoires de suite. Ils ont quand même mis 108 points (après prolongation) à Bourg-en-Bresse qui n'est quand même pas n'importe qui."

Se méfier du potentiel offensif de Châlons-Reims

Professionnel jusqu'au bout des ongles, Nicolas Lang sait parfaitement à quoi s'attendre :"autant au début de l'année avec leur ancien effectif, c'était un peu plus freestyle. Là, ça commence à devenir cohérent. Les derniers matches qu'ils ont remporté, ça le montre. Faut pas se tromper, ça ne va pas être simple." Aux Limougeauds de ne pas tomber dans le piège d'un match d'attaque prévient l'entraineur.

un Mehdy Mary bien conscient du potentiel offensif de son adversaire :"c'est ça qu'on devra contrôler prioritairement. On se rappelle que l'année dernière, Archie avait mis 23 points contre nous. Ils ont Leslie. Ils ont été renforcés par Lawal. Ils sont à 100 points de moyenne sur les deux derniers matches. Et ce sont deux victoires. Il faut qu'on arrive à défendre et à diminuer le nombre de points encaissés."

