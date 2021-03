Basket - JeepELITE (J23) : le Limoges CSP s'est incliné sur le parquet du CCRB

Les Limougeauds peuvent nourrir des regrets après leur défaite samedi soir à Châlons-en-Champagne. Le Limoges CSP s'est pourtant montré très sérieux dès l'entame. Avec une bonne défense et une belle alternance intérieur-extérieur en attaque, les Limougeauds ont pris jusqu'à 15 points d'avance en 1ere mi-temps.

Notamment grâce aux 10 points de Nicolas Lang, mais aussi aux 9 points d'un Roméo Travis plus tranchant et aux 7 points d'un Grismay Paumier productif lors de ses 7 minutes passées sur le parquet. En face, le CCRB ne s'est pas laissé faire et a collé un 9 à 0 au CSP en fin de 2 quart temps pour atteindre la pause avec 8 longueurs de retard. (33 à 41).

Smith touché par les fautes, Beyhurst touché au dos

Mais cette avance a fondu au retour des vestiaires. Avec Speedy Smith sur le banc suite à 3 fautes en 1ere mi temps et un Beyhurst touché au dos, les Limougeauds n'ont pas du tout mis la même cohérence dans leur jeu. Beaucoup de tirs de loin avec une adresse faible, et beaucoup de difficultés à mettre le ballon dans la raquette.

En face, les champenois de l'insaisissable Matthieu Gauzin ont monté leur intensité pour d'abord revenir dans le match avant de livrer un véritable mano à mano. Et à ce petit jeu, ce sont eux, les joueurs du CCRB, qui ont fait la différence dans le money time pour s'imposer d'un fil 74 à 72. Une défaite qui fait mal pour le CSP avant de recevoir l'ASVEL et Boulogne-Levallois.