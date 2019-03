Basket - JeepELITE (J23) : un "déplacement périlleux" à Dijon pour le Limoges CSP

Limoges, France

C'est enfin la reprise du championnat de France de basket ce dimanche (18h30) pour le Limoges CSP. Après une nouvelle longue coupure de 15 jours, les Limougeauds entament un mois très important avec pour débuter un déplacement délicat sur le parquet de Dijon, 5e au classement. Avant cette rencontre, le meneur et capitaine Jonathan Rouselle a été envoyé par le club pour répondre à la presse. Interview.

Que pensez-vous de ce calendrier avec ces longues coupures liées notamment aux fenêtres internationales et donc au conflit opposant la Fiba à l'Euroleague ?

C'est de la... enfin, c'est pas cool. C'est pas cool du tout parce qu'on perd notre rythme. A Nanterre, on n'est pas bon mais on n'a aucune jambe. On est vraiment hors de rythme et c'est mieux de jouer fatigué que de jouer en étant un peu rouillé. Même avec le ballon, tu as moins de sensation. C'est vraiment très bizarre. Et le rythme, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la répétition, et si tu t'arrêtes une semaine ou deux, tu le sens vraiment. Après, on est tous dans le même moule. C'est à nous de nous adapter. mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Il faut faire avec.

Qu'avez-vous changé justement ces 15 derniers jours par rapport à la 1ère coupure ?

On a eu une moins grande plage de repos. C'est vraiment ce qui peut avoir changé par rapport à la 1ère. Après, la manière de s’entraîner ou comment les choses sont organisées, ça reste semblable.

L'équipe est moins bien depuis ces deux coupures. Qu'avez vous mis en place aux entraînements pour revenir plus forts ?

Revenir à ce qui marchait. Le coach nous a expliqué qu'on était sur une ligne très bien tracée depuis un certain temps et que là, on déviait un petit peu. On se relâchait peut-être, très inconsciemment, mais on pensait que ça allait être plus facile. Donc on a vraiment essayer de revenir à nos bases, à ce qui a fait notre force pour faire cette grosse série. Mettre beaucoup plus d'intensité et d'agressivité en défense. On a été moins présent sur les derniers matches. Et en attaque, beaucoup plus bouger le ballon. Je nous ai trouvé un peu statiques, avec moins de mouvement de ballon, moins de passes et d'extra passes. Il faut essayer de retrouver cette fluidité en attaque. Et à mon avis, les deux sont liés. le fait de bien défendre va nous aider à avoir du rythme.

On a notre destin en main. On va y voir plus clair à la fin de ce mois là.

En parlant de rythme, votre adversaire du jour Dijon, a joué en Coupe de France le week-end dernier. Est-ce un avantage ?

Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Mais c'est sûr qu'ils auront un match dans les pattes et ça leur permettra d'avoir un peu plus de rythme en début de match. Mais on bosse et on court tellement à l'entrainement... J'espère qu'on sera en jambe également. Comme on disait tout à l'heure, on a eu des trêves un peu longues et dures à meubler. Et là, on va enchaîner pratiquement trois matches en une semaine. C'est difficilement compréhensible mais c'est comme ça donc on doit s'adapter.

Avec ce match à Dijon, vous entamer un mois très important avec beaucoup de matches face à des concurrents directs. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Tous les matches sont importants. On se rapproche de la fin. Il y a beaucoup d'équipes susceptibles de rentrer dans les playoffs. On a notre destin en main. On va y voir plus clair à la fin de ce mois là. On a vraiment des grosses échéances. A commencer par Dijon. Une équipe compliquée à jouer chez elle. Historiquement, ça a toujours été des équipes qui jouent très dur. Qui imposent un défi physique. Ce sera encore le cas. C'est un déplacement périlleux.