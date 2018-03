Limoges, France

Face à Cholet samedi soir à Beaublanc, le Limoges CSP a une nouvelle fois proposé une entame indigne d'un prétendant aux playoffs. Menés 27 à 9 à l'issue du 1er quart-temps, les joueurs de Kyle Milling en accusaient déjà 20 après seulement 11 minutes de jeu. Le coach a alors eu l'audace de mettre sur le parquet l'arrière espoir Tim Eboh. A la fois pour son profil défensif, et pour réveiller ses troupes.

Un coaching payant car le Limoges CSP a ensuite resserré la vis en défense et n'a d'ailleurs encaissé que 13 points dans le 2e quart-temps. Mais offensivement, les Limougeauds étaient toujours aussi poussifs. Avec "seulement" 11 points de retard à la pause (29-40), ce n'était pas cher payé pour Limoges.

On a retrouvé notre équipe après la pause - Kyle Milling

En revanche, en seconde mi-temps, "on a retrouvé notre équipe, avec de l'énergie" soulignait l’entraîneur à l'issue de la rencontre. Pendant 20 minutes, il y avait, c'est vrai, de l'agressivité défensive et comme par hasard, une adresse retrouvée, à l'image du capitaine Brian Conklin, MVP de la rencontre grâce à ses 16 points et 21 d'évaluation.

Grâce à cette victoire 67 à 60, avec aussi 10 points pour l'arrière Kenny Hayes et 8 pour le pivot Samardo Samuels, le Limoges CSP garde sa 6e place et reprend deux victoires d'avance sur le 9e. De bon augure avant deux matches à haut risque, mardi sur le parquet de Pau-Orthez, et le week-end prochain à domicile face au leader monégasque.