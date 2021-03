Basket - JeepELITE (J24) : le Limoges CSP chute lourdement à Beaublanc face à l'ASVEL

Si lors du match aller il y a quelques semaines, le Limoges CSP a joué les yeux dans les yeux face à l'ASVEL du côté de l'Astroballe, les joueurs de Mehdy Mary ont énormément soufferts ce samedi à l'occasion du match retour. Une rencontre de la 24e journée du championnat de France de basket perdu 60 à 83.

Une différence de niveau énorme en 1ère mi-temps

Dès l'entame, il y avait trois classes d'écart entre les deux équipes. Les Villeurbannais, revanchards après leurs défaites de la semaine face à Dijon et Berlin, et attendus défensivement par leur coach avant de venir en Limousin, ont répondu présents avec une agressivité de tous les instants et une excellente adresse.

Nicolas Lang et Jerry Boutsiele trop seuls

Le Limoges CSP n'a jamais été en mesure d'enchainer les stops défensifs et a aussi perdu deux joueurs sur blessure en première mi-temps. Marcus Ginyard et Grismay Paumier. Plus déterminés au retour des vestiaires à l'image d'un Nicolas Lang auteur de 23 points et d'un Jerry Boutsiele toujours vaillant, les joueurs de Mehdy Mary sont revenus à 11 longueurs avant d'exploser à nouveau et de s'incliner de 23 points.

Céline Forte et Richard Dacoury dans le vestiaire après le match

Après le match, la propriétaire du club, Céline Forte, est venue encourager le groupe dans le vestiaire en compagnie de Richard Dacoury, également présent au Palais des sports. Un soutien moral alors que l'équipe traverse une période délicate et va recevoir un autre gros bras du championnat, Boulogne-Levallois, mardi soir à Beaublanc.

Ils étaient beaucoup plus intenses qu'au match aller - Jerry Boutsiele