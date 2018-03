Limoges, France

N'allez surtout pas dire à un supporter du CSP que c'est un match comme les autres ! C'est jour de classique ce mardi entre Limoges et Pau-Orthez ! Le 103e de l'Histoire du basket français. Si Limoges a toujours l'avantage d'une petite victoire, l'écart s'est resserré à cause de la déroute du match aller à Beaublanc. Fin octobre, les Béarnais s'étaient imposés sans grande difficulté en Limousin 81 à 71. Ce soir là, les Limougeauds étaient aux abonnés absents, comme si les joueurs de Kyle Milling ne se rendaient pas compte de l'importance de cette affiche pour le club et les supporters. Maintenant, ils sont prévenus.

On a compris ce que ça représente pour la ville - Danny Gibson

D'autant que les joueurs, notamment les américains, ont vu le documentaire The Derby réalisé par Anthony Goods et diffusé sur écran géant il y a quelques jours au Palais des Sports. Maintenant, tout le monde sait ce que signifie cette rivalité historique selon le meneur Danny Gibson :"J'ai vu le documentaire sur ce derby, c'était super. On a appris l'histoire de cette rivalité. On est prêt à jouer. Maintenant, on a compris ce que ça représente pour la ville. Je pense que ça va vraiment être un bon match. Les deux équipes veulent absolument le gagner. On peut s'attendre à un match excitant, de très haut niveau."

Avoir cette mentalité d'aller à la guerre - Kyle Milling

Les joueurs qui n'ont pas vu ce documentaire à Beaublanc, avaient prévu de le visionner sur la route entre Limoges et Pau ce lundi. Cela devrait les aider à se mettre dans l'ambiance. En tout cas, leur entraineur Kyle Milling espère qu'ils seront dans de meilleures dispositions qu'au match aller :"Normalement, à chaque derby ou chaque gros match, tu es encore plus motivé. J'espère que tout le monde va avoir cette mentalité d'aller à la guerre on va dire ! C'est aux joueurs de faire le maximum pour le public pour qui cette rivalité est importante. Depuis le début de la saison, ils sont derrière nous. A nous de leur rendre le plaisir qu'ils nous donnent depuis le début de l'année."

Une rencontre à vivre en intégralité (20h45) sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Ci-dessous, le documentaire The Derby sur la rivalité historique entre le Limoges CSP et Pau-Orthez :