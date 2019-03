Basket - JeepELITE (J24) : Le Limoges CSP dans le Nord pour se sortir de l'ornière

Gravelines, France

La trajectoire du Limoges CSP peut inquiéter. Après une superbe série initiée par l'arrivée sur le banc de François Peronnet et le recrutement du meneur Jordan Taylor, les Limougeauds n'y arrivent plus et restent sur quatre défaites consécutives dont trois en championnat de France avant leur match de vendredi soir (20h) sur le parquet de Gravelines en ouverture de la 24e journée de JeepELITE.

Retrouver cette capacité à faire l'effort pour le partenaire - François Peronnet

Désormais 9e à 1 victoire du Top 8, ils n'ont plus de temps à perdre. Pour redresser la barre face aux Maritimes, il va falloir retrouver certaines vertus selon l’entraîneur du Limoges CSP :"Il faut retrouver un minimum de confiance. On ne peut pas nier que notre niveau de détermination est fluctuant. Il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est ce qui nuit à l'expression collective de l'équipe. Il faut qu'on ailler retrouver cette capacité à faire l'effort pour le partenaire, pour être dans l'agressivité de façon continue et pouvoir esperer se sortir de cette situation".

Une situation délicate mais pas une fin en soi selon l'ailier William Howard qui préfère positiver :"Une période comme ça, ce n'est jamais facile. On ne perd pas notre objectif de vue, qui sont les playoffs. Il reste encore des matches pour qu'on se qualifie donc on va rester positif. Même si on sait qu'il va falloir gagner des matches parce que là, ça commence à faire une bonne petite série de défaites. Il va falloir faire un coup à Gravelines où ce n'est jamais facile de gagner."

On sait très bien qu'il faut qu'on se bouge - William Howard

Et cela passe forcément par de meilleures attitudes défensives selon le joueur à tout faire du Limoges CSP :"On vient de prendre 109 points (à Dijon) donc il va d'abord falloir mieux défendre. Offensivement, on a mis autant de points que lors de notre série de victoires. Offensivement ça va. C'est toujours pareil depuis le début de saison. C'est défensivement qu'on a du mal à se trouver. On n'est pas fou. On sait très bien qu'il faut qu'on se bouge." Et le plus tôt sera le mieux, pour éviter que cette saison ne tourne au fiasco.

Le match du Limoges CSP à Gravelines est à vivre en intégralité ce vendredi à partir de 20h sur France Bleu Limousin