Basket - JeepELITE (J24) : le Limoges CSP veut rectifier le tir face à l'ASVEL

Les entraineurs ont coutume de dire qu'il est plus facile de recadrer un groupe après une défaite. Avant la réception de l'ASVEL ce samedi soir (19h05) pour le compte de la 24e journée de JeepELITE, c'est exactement ce qu'il s'est passé cette semaine au Limoges CSP. Vidéo à l'appui, l'entraineur Mehdy Mary, "très mécontent" de la prestation de son équipe en Champagne, a revu avec ses joueurs toutes les lacunes montrées face à Châlons-Reims. Et le message est semble t-il bien passé.

C'était horrible, c'était vraiment dégeulasse - Marcus Ginyard

"C'était horrible. C'était vraiment dégeulasse ce match ! Pas d'intensité, pas de concentration. Mentalement, on n'était pas là" regrette après coup l'ailier et co-capitaine Marcus Ginyard. "On était tous déçu de notre prestation. Après un match aussi indigent, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas continuer à faire des matches aussi mauvais" estime l'intérieur Hugo Invernizzi. Mais alors que faut-il changer pour espérer venir à bout de l'armada villeurbannaise ce samedi soir à Beaublanc ?

"Tout !" rétorque du tac au tac Hugo Invernizzi. "Si on fait le même match que samedi dernier, on en prend 50. Il va falloir tout modifier. On ne peut pas arriver avec une intensité aussi basse. En défense, être aussi permissifs. L'ASVEL, c'est une machine. Ils vont nous marcher dessus. Ils ont beau jouer deux matches dans la semaine (défaite jeudi soir face à Berlin en Euroleague), ils seront prêts" prévient l'intérieur limougeaud. Il va falloir faire mieux, c'est sûr. Collectivement mais aussi individuellement.

A moi de changer mon niveau et d'être plus performant - Hugo Invernizzi

Et ne comptez pas sur un Hugo Invernizzi à l'adresse encore une fois en berne samedi dernier, pour fuir ses responsabilités :"si je continue à envoyer des briques, l'adresse ne remontera pas. C'est à moi de changer mon niveau et d'être plus performant sur ce qu'on me donne. J'ai eu d'autres périodes comme ça. Même pires que celle là. J'ai toujours remonté. Je ne vois pas pourquoi je ne remonterai pas maintenant". Le Limoges CSP aura en tout cas bien besoin de ses points pour venir à bout de l'ASVEL ce samedi soir.