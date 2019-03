VIDEO Basket -JeepELITE (J24) : à Gravelines, le Limoges CSP enchaine une 4e défaite de suite en championnat

Le Limoges CSP a perdu son match de la 24e journée de JeepELITE vendredi soir à Gravelines 88 à 83. Un 4e revers de rang qui éloigne un peu plus les joueurs de François Peronnet du Top 8. Réactions vidéo de l'entraineur et de Jerry Boutsiele.

Gravelines, France

Le Limoges CSP était encore une fois en mode portes ouvertes en 1ere mi-temps à Gravelines en ouverture de la 24e journée de JeepELITE vendredi soir avec 49 points encaissés et 10 ballons perdus après 20 minutes de jeu. Heureusement, les Limougeauds ont pu compter sur leur talent offensif pour rester dans le match et rentrer au vestiaire avec un retard tout relatif (49 à 43).

Une première mi-temps lors de laquelle Sekou Doumbouya s'est montré impeccable à 3 points (3 sur 4, 9 points à la pause). Comme d'habitude, l'arrière Dwight Hardy a répondu présent (12 pts à la mi-temps) alors que le pivot Jerry Boutsiele a été productif (6 pts, 7 rbds, 9 d'évaluation à la mi-temps) tout comme Axel Bouteille (8pts).

C'est toujours la même chose - Jerry Boutsiele

En seconde mi-temps, les Limougeauds ont attaqué pied au plancher avec un 10 à 2. De quoi recoller au score avant de jouer de manière beaucoup plus agressive en défense. Résultat ? seulement 13 points encaissés lors du 3e quart temps terminé sur un score de parité 62 à 62. Les Limougeauds, toujours plus agressifs en début de 4 quart temps, à l'image d'un Samardo Samuels très actif.... On peut même parler d'un gros chantier de la part du Jamaïcain.

Mais en face, un homme était décidé à ne pas laisser gagner son ancien club. Jean-Michel Mipoka a joué les facteurs X avec plusieurs très gros paniers en fin de rencontre. Alors que les Limougeauds ont aussi gâché dans le money time à l'image d'un Doumbouya maladroit sous le cercle adverse ou d'un Boutsiele incapable de trouver une solution de passe et sifflé pour 5 secondes sans rien faire du ballon. C'est au final une défaite frustrante 88 à 83. Si le CSP veut aller en playoffs, il devra absolument battre le Mans à Beaublanc lors de la 25e journée.