Basket - JeepELITE (J24) : le Limoges CSP s'incline sur le parquet de Châlons-Reims

Comme on pouvait s'y attendre après plus de 15 jours sans jouer, il a fallu un peu de temps aux Limougeauds pour retrouver le rythme face à des Champenois à domicile et en mission maintien. Le CCRB a d'ailleurs compté jusqu'à 14 points d'avance au cœur de la 1ere mi-temps. Mais le 1er temps mort de Mehdy Mary a suffi pour relancer ses troupes.

Mbala remet le Limoges CSP sur les rails

Sous l'impulsion d'un Benoît Mbala toujours aussi énergique et meilleur marqueur limougeaud à la pause (9 pts, 12 d'évaluation en seulement 5 minutes), le Cercle Saint Pierre est vite revenu au score. Sans quelques petites erreurs, il aurait pu atteindre la pause devant. Mais en revenant à 39 partout à la mi-temps, Hugo Invernizzi et ses coéquipiers se sont mis en position de pouvoir prendre ce match.

En 2e mi-temps, les deux équipes ont d'abord livré un véritable mano à mano. Le chassé croisé au score a duré tout le 3e quart temps à l'issue duquel le CCRB ne menait que d'un petit point (59 à 58). Mais les Champenois ont accéléré en début de 4e quart pour rapidement repousser les limougeauds à 9 longueurs.

Une défense pas assez efficace pour compenser le manque d'adresse

Les joueurs du CSP, en mal d'adresse longue distance (9 sur 22 à 3 points) se sont bien battus pour tenter d'arracher la prolongation. Mais le mal était fait. Si Hugo Invernizzi a eu le tir pour faire durer le match, il s'est fait contrer. Et au CCRB de décrocher son 4e succès de la saison à domicile 80 à 77. Pour les Limougeauds, il reste 10 rencontres de saison régulière pour aller en playoffs. A commencer par la réception de Cholet samedi prochain à Beaublanc.