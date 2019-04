Basket - JeepELITE (J25) : Face au Mans, nouvelle sortie de route interdite pour le Limoges CSP

Limoges, France

Au Mans, le pays des 24h, on sait ce que veux dire rester sur la piste... A Limoges, ces derniers temps, c'est plus compliqué ! Après quatre défaites de suite en championnat et alors que l'actualité extra sportive est explosive, le Limoges CSP est dans une situation très précaire dans la course aux playoffs. Sa chance est peut-être dans le fait de jouer 6 de ses 10 derniers matches de saison régulière à domicile. A commencer par la réception du Mans ce lundi (20h45) en clôture de la 25e journée de JeepELITE. Un rendez-vous forcément très important pour espérer regagner le Top 8 et éviter l'accident grave.

Confiant sur le fait qu'on peut gagner des gros matches

Ce dont a bien conscience le pivot du Limoges CSP Samardo Samuels :"Je pense que tout le monde ici est conscient de la situation dans laquelle nous sommes. On a perdu quelques matches cruciaux. On a eu un mois difficile. C'est une équipe du Mans très dure qui vient ici. J’espère que l'on pourra gagner ce match et finir fort cette saison. On a un groupe jeune et confiant sur le fait qu'on peut gagner des gros matches. On l'a déjà fait cette saison. On sait qu'on doit gagner ce match."

Deux victoires peuvent tout changer.... On n'abandonne pas !

L'intérieur jamaïcain, plus en verve lors de la précédente journée à Gravelines, sait aussi que l'équipe est attendue au tournant :"On sait quel genre de supporteurs on a. Avec quelles émotions ils viennent au match. Je sais qu'ils ne sont pas contents qu'on ai perdu autant de rencontres. Mais dans cette course aux playoffs, on sait comment marche ce championnat. Deux victoires peuvent tout changer. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue. On travaille dur tous les jours. Je n'abandonne pas. Mon équipe n'abandonne pas et le coach n'abandonne pas. On doit juste venir et se battre ensemble pour essayer de l'emporter."

Le match du Limoges CSP face au Mans est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin ce lundi soir à partir de 20h45