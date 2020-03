Basket - JeepELITE (J25) : le Limoges CSP lance son sprint final face à Cholet

Le Limoges CSP retrouve Beaublanc ce samedi soir (20h) pour affronter Cholet. Un palais des sports limité à 4 700 places à cause du coronavirus Covid 19. Après leur défaite à Châlons-en-Champagne et à 10 journées de la fin de la saison régulière, les Limougeauds se doivent de réagir. Le CSP est toujours à la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs grâce à la défaite du Mans à domicile face à Bourg-en-Bresse le week-end dernier. Tant mieux pour Limoges mais pour rester dans le Top 8 sans dépendre de personne, il faut gagner ces matches à la maison.

On ne veut pas jouer notre qualification à Monaco lors de la dernière journée - Hugo Invernizzi

D'autant que sur les trois dernières journées, les Limougeauds vont affronter trois "cadors" du championnat : Bourg, Levallois et Monaco. Mieux vaut plier l'affaire avant selon l'intérieur Hugo Invernizzi :"Si on veut faire les playoffs, les équipes comme ça, surtout à domicile, faut qu'on les gagne. On n'a pas vraiment le choix. Faire mieux que 7e ou 6e, ça va être compliqué. Il y a un tel écart. Il faudrait un miracle ou un effondrement de l'autre équipe. C'est clair que si on veut faire les playoffs, il faut battre les équipes qui sont juste devant nous à domicile. Notre qualification, on ne veut pas aller la jouer à Monaco lors de la dernière journée. Ce serait un peu suicidaire."

Faire face à l'impact athlétique de Cholet

Il faut donc gagner un maximum de matches avant les trois dernières journées. A commencer par celui de ce samedi face à Cholet, solide 6e du classement avec trois victoires de plus que Limoges et l'avantage du point average après sa victoire de 11 points (90-79) à l'aller fin décembre. Une équipe dont la particularité est sa densité physique sur tous les postes précise Medhy Mary, l’entraîneur du Limoges CSP :"Ils ont un impact athlétique qui est énorme. Ce ne sont que des joueurs grands, athlétiques. Ils ont des stratégies défensives qui vont dans le sens de leur impact athlétique. A nous d'y répondre. A nous d'amener aussi une forme d'organisation en défense et en attaque pour ne pas jouer uniquement dans le registre sur lequel ils sont brillants."

DeMarcus Nelson avance bien. Il est très pro - Mehdy Mary

Dans ce contexte et sachant que Ludovic Beyhurst est incertain, le nouveau meneur américain DeMarcus Nelson sera forcément précieux. Un peu juste physiquement à son arrivée, il n'est pas loin de retrouver son meilleur niveau selon Mehdy Mary :"Physiquement, il est vraiment de mieux en mieux. Je pense qu'il lui reste encore un ou deux matches pour être à son 100%. Les données que l'on tire des entraînements montre qu'il fait partie aujourd'hui des extérieurs qui ont un niveau d’intensité très élevé. Dans l'organisation du jeu, cela prend toujours un peu plus de temps. Il n'a que trois matches avec nous. Il faut du temps pour organiser un collectif mais je trouve qu'il avance bien. Il est très pro. Il maîtrise les tenants et les aboutissants du jeu. On n'est pas loin de l'avoir pleinement intégré mais on a besoin d'encore un peu de temps."

