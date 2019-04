Basket - JeepELITE (J25) : le Limoges CSP s'offre Le Mans et se relance dans la course aux playoffs

Le Limoges CSP a renoué avec la victoire en dominant le Mans lundi soir en clôture de la 25e journée du championnat de France de basket. François Peronnet et ses hommes se relancent dans la course au Top 8.

Limoges, France

C'est une victoire aussi précieuse que méritée pour le Limoges CSP. Jordan Taylor (MVP avec 16 points, 6 passes, 22 d'évaluation) et ses coéquipiers ont logiquement dominé Le Mans lundi soir à Beaublanc lors du dernier match de la 25e journée de JeepELITE 91 à 81. Avec une belle alternance intérieur extérieur et une redoutable adresse à 3 points (75% à la mi-temps, 50% en fin de rencontre), les Limougeauds ont fait la course en tête tout au long de la rencontre.

Jordan Taylor et Dwight Hardy en locomotives

Face à des Manceaux en manque d'intensité défensive, les joueurs du CSP ont enfin retrouvé une véritable assise dans ce secteur. De quoi maîtriser cette rencontre, y compris au retour des vestiaires et au cœur du 4e quart temps, quand le MSB a mis plus d'énergie pour essayer de revenir dans le match. Au delà de Taylor, Dwight Hardy a comme toujours apporté au scoring (20 points, 16 d’évaluation).

Sur les attitudes, l'engagement et la détermination, j'ai apprécié la constance de l'ensemble du groupe

Une victoire qui ne se résume pas à ces deux individualités. Tous les joueurs ont apporté. D'ailleurs, 6 joueurs ont terminé à 10 points ou plus. Si le meneur et capitaine Jonathan Rousselle n'a pas été exceptionnel, il a quand même apporté 6 passes décisives. Ce succès 91 à 81 permet à Limoges de revenir à égalité de victoire avec Le Mans et même de lui passer devant. Avant la réception de Châlons-Reims mercredi, le Limoges CSP remonte à la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs.