Limoges, France

Le Limoges CSP reçoit Monaco, le leader du championnat, ce samedi soir (18h30) à Beaublanc. Sachant que la place dans le Top 8 des joueurs de Kyle Milling ne tient plus qu'à un fil, avec une petite victoire d'avance seulement sur un groupe de quatre équipes (Levallois, Pau, Le Portel et l'Asvel). Dans ce contexte, et alors que Limoges enchaîne les défaites depuis début 2018, la Roca team ne semble pas l'adversaire idéal pour reprendre confiance.

Il ne faut pas avoir peur d'échouer - Mam Jaiteh

Le pivot Mam Jaiteh estime au contraire que ce match pourrait véritablement relancer la machine limougeaude :"Je vois ça comme une opportunité d'aller chercher une grosse victoire. Et de créer un déclic, pour tous se relancer mentalement. Cette semaine d'entrainement a été bonne, comme d'autres auparavant. Maintenant, il faut confirmer en match. Il faut réussir à se libérer. A ne pas penser à ce qu'il y a autour. Il faut être le plus concentré possible sur le terrain, ne pas se disperser. Il ne faut pas non plus avoir peur d'échouer. Il faut se livrer à 100%."

Cela semble en effet une condition indispensable pour esperer faire un résultat face à Monaco. Selon l’entraîneur, Kyle Milling, il va aussi falloir livrer un bon début de match, après des entames plus que poussives ces dernières semaines :"Il faut démarrer le match beaucoup mieux que ces derniers temps. Depuis un petit moment, on ne commence pas bien et on laisse l'adversaire prendre confiance. Comme on manque un peu de sérénité en ce moment, quand tu prends un éclat dès le début, c'est comme un coup de marteau sur la tête. On a beaucoup parlé cette semaine. On veut vraiment démarrer le match de manière différente."

C'est une équipe en confiance. Ils ne se posent pas de question - Kyle Milling

Si cela peut permettre de reprendre de la confiance et de retrouver de l'adresse, cela ne déplairait certainement pas à leurs supporters. En tout cas, même si Monaco à un quart de finale retour de Coupe d'Europe à jouer mardi sur le rocher face aux Turques de Banvit, les Limougeauds s'attendent à une énorme adversité. "Ça ne change rien. C'est une équipe en confiance. Ils ne se posent pas de question" estime Kyle Milling. "Qu'ils enchaînent 2, 3 ou 6 matches, cela reste Monaco" tranche Mam Jaiteh. "C'est une équipe qui est taillée pour enchaîner les matches comme en play-offs."

Vous l'aurez compris, côté Limoges CSP, on s'attend à recevoir le leader de JeepELITE et certainement pas une équipe qui aurait "la tête ailleurs" avant un match européen. Ceci dit, si Monaco va vouloir défendre sa 1ère place (1 victoire d'avance sur Strasbourg), cette rencontre est beaucoup plus importante pour Limoges dans la course au Top 8. Aux joueurs de le montrer dès l'entre deux !