Le Limoges CSP s'est imposé ce samedi soir à Beaublanc. Les Limougeauds ont remporté leur match de la 25e journée de JeepELITE face à Cholet 79 à 74. Mais que ce fût dur face aux joueurs d'Erman Kunter. Le CSP a pu s'appuyer sur un Jerry Boutsiele MVP et sur un très bon état d'esprit de l'équipe.

Basket - JeepELITE (J25) : une victoire au mental et ô combien précieuse pour le Limoges CSP face à Cholet

Nicolas Lang et ses partenaires du Limoges CSP ont souffert mais se sont accrochés pour battre Cholet samedi soir à Beaublanc

Dans un Beaublanc en partie déserté à cause du Coronavirus, les supporters du Limoges CSP n'ont pas assisté au plus beau match de la saison samedi soir. Mais peu importe. Face à Cholet, 6e du classement avant cette rencontre de la 25e journée de JeepELITE, les joueurs du Limoges CSP n'ont jamais lâché face à un adversaire en pleine confiance, pour finalement s'imposer 79 à 74.

Une victoire au mental

Une rencontre lors de laquelle le pivot Jerry Boutsiele a pesé de tout son poids sous les paniers, avant de terminer MVP avec 13 points, 7 rebonds pour 14 d'évaluation. Mais ce succès est avant tout collectif. C'est au mental que les Limougeauds ont fait "tomber la pièce du bon côté" dixit l’entraîneur Mehdy Mary (voir vidéo ci-dessous).

Très belle opération comptable pour le CSP

Un succès très précieux sur le plan comptable. Car ce dimanche, Le Mans et Nanterre, 9e et 7e du classement, auront fort à faire sur les parquets de l'ASVEL et de Bourg-en-Bresse. Pour l'heure, le CSP revient à une petite victoire des franciliens qu'ils recevront dans 15 jours, après le déplacement de vendredi prochain au Portel. La remontée continue.

Extrêmement fier de ce qu'ont livré les garçons - Medhy Mary