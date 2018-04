Le Limoges CSP n'était pas loin de renouer avec la victoire à l’extérieur ce mardi à Gravelines. Mais les Limougeauds, inconstants en 1ere mi-temps, et en manque d'adresse dans les moments clés, s'est finalement incliné 72 à 66.

Gravelines, France

Comme face à Monaco, le Limoges CSP a livré une grosse entame de match au point de mener de 10 points après 7 minutes de jeu. Mais les nordistes ont ensuite élevé leur niveau alors que les Limougeauds ont levé le pied. Résultat ? Le BCM est revenu très rapidement avant de passer devant et d’atteindre la mi-temps avec un pécule de 9 points d'avance 45 à 36.

Dru Joyce démarre fort, en vain

A noter côté Limougeaud, le très bon début de match de Dru Joyce et Samardo Samuels avec 8 points chacun à la pause. Mam Jaiteh avec 9 points n'a pas démérité malgré quelques contres essuyés dessous. Mais le CSP a payé son manque de constance sur ces 20 premières minutes de jeu et le trop grand nombre de rebonds offensifs (8) laissés au BCM.

Grosse entame après la mi-temps

Au retour des vestiaires, les joueurs de Kyle Milling attaquent de nouveau très fort. Avec une défense agressive, ils s'offrent du jeu rapide avec en bout de chaine, un Kenny Hayes adroit de loin. Limoges recolle et ensuite, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais dans le money time, l'adresse fuit des Limougeauds qui auront quand même la possession pour arracher l'égalisation à 16 secondes de la fin.

Mais pas d'adresse dans le money time

Ballon perdu pour remise en jeu trop lente. Le BCM essaye en vain, de récupérer le panier average particulier. Gravelines s'impose 72 à 66 et reste en vie dans la course aux playoffs. Pour Limoges, il reste 8 matches dont 5 à domicile, pour rester dans le Top 8 et regouter aux joies des matches couperets en championnat.