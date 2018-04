Le Limoges CSP se déplace ce mardi soir (20h45) sur le parquet de Gravelines, pour la 26e journée du championnat. L'occasion pour les joueurs limougeauds de surfer sur leur victoire face à Monaco, et de prendre des points à l'extérieur, face à l'un des concurrents directs aux play-offs.

Limoges, France

Le chiffre. Aujourd'hui, à 9 journées de la fin du championnat, le Limoges CSP ne compte qu'une seule victoire d'avance sur Le Portel, le 9e au classement. Et le CSP n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 19 décembre dernier, et une victoire en Eurocoupe, sur le parquet du Partizan Belgrade.

La salle. Mission difficile ce soir, à Sportica, à Gravelines. Une salle que le directeur sportif du Limoges CSP, Olivier Bourgain, connaît bien. Il y a joué de 1989 à 1994. Sur le parquet, les hommes de Kyle Milling retrouveront un ancien joueur du CSP : Jean-Michel Mipoka. Lui qui a été champion de France Pro B avec Limoges (2012), finaliste de la Coupe de France (2012) et MVP du Match des Champions (2012).

L'adversaire. Le BCM Gravelines-Dunkerque n'est pas au mieux de sa forme. Après sa défaite sur le parquet d'Antibes, lors de la dernière journée. Gravelines va abattre sa dernière carte ce mardi soir pour espérer décrocher le précieux sésame. Les Limougeauds ont la possibilité de lancer une nouvelle série. Mais attention, à ne pas se retrouver sous pression, avant de jouer Dijon - là aussi un candidat aux play-offs- samedi à Beaublanc.

La phrase. "C'est une équipe qui est un peu dans le dur. Mais voilà attention. La confiance peut revenir aussi rapidement. Si on aborde le match de la même manière que lorsque face à Monaco, on peut les mettre en difficulté mentalement. C'est un jeu qui est fait pour le shoot extérieur. Les systèmes sont pas mal axés là-dessus. Et quand les shooteurs sont en confiance, ça peut être difficile pour l'adversaire", explique l'intérieur Jean-Frédéric Morency.

Un match à suivre en direct sur France Bleu Limousin à partir de 20 heures 30.