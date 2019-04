Basket - JeepELITE (J26) : le Limoges CSP domine difficilement Châlons-Reims et enchaîne une 2e victoire de suite

Limoges, France

Le Limoges CSP s'est imposé dans la douleur mercredi soir à Beaublanc face à Châlons-Reims. Un match de la 26e journée du championnat de France de basket remporté 88 à 84. Signe de la soirée difficile vécue par les joueurs de François Peronnet, l'évaluation collective supérieure des Champennois (114 à 107).

Une évaluation supérieure pour le CCRB malgré la défaite

Le CCRB menait d'ailleurs à la mi-temps après avoir inscrit près de 50 points à son hôte du soir (46-49). Mais les Limougeauds ont monté leur agressivité défensive au retour des vestiaires. Le Limoges CSP a aussi pu compter, comme lundi soir, sur sa traction arrière US. Jordan Taylor, malgré un tir hasardeux enchaîné par une faute anti-sportive en toute fin de rencontre, a encore terminé MVP (22 points, 12 passes, 30 d’évaluation) alors que Dwight Hardy, bouillant derrière la ligne des 6,75 (6 sur 8), a compilé 21 points. Sans oublier Jerry Boutsiele et ses 11 points, 8 rebonds et 16 d’évaluation.

On parle de ca peut-être... 😋 pic.twitter.com/yNc3fKE86D — LNB (@LNBofficiel) April 10, 2019

Ce succès, aussi étriqué soit-il, permet au club limougeaud de remonter à la 7e place du classement à 8 journées de la fin de la saison régulière. Pour poursuivre sa remontée, le Limoges CSP va devoir enchaîner samedi soir à Cholet pour le compte de la 27e journée. Si ils gagnent à l’extérieur et enchaînent un 3e succès de rang, Sekou Doumbouya (auteur de l'action du match, cf vidéo ci-dessus) et ses coéquipiers feraient un pas de plus dans le bonne direction, celle des playoffs.