Basket - JeepELITE (J27) : le Limoges CSP sur le parquet de Cholet pour confirmer son redressement

Cholet, France

C'est un rendez-vous que le pivot Jerry Boutsiele et le meneur Jonathan Rousselle ont du cocher dans leurs agendas. Les deux joueurs du Limoges CSP vont affronter leur ancien club de Cholet ce samedi (20h) pour le compte de la 27e journée du championnat de France de basket. Une belle occasion d’enchaîner un 3e succès de suite face au club des Mauges, empêtré cette saison encore dans la lutte pour le maintien. Des Limougeauds revigorés par leurs deux premières victoires de la semaine à écouter le pivot du CSP Samardo Samuels :"C'était important pour nous de gagner ces deux matches à domicile. Maintenant on se tourne vers le match de samedi pour terminer cette semaine difficile. Défensivement, on peut être meilleur. On essaye une nouvelle défense. Ce sont des ajustements. Ça va être important de gagner à l’extérieur. On doit communiquer et s'aider les uns les autres."

Les lacunes défensives du Limoges CSP poussent François Peronnet à la prudence

Mais il va falloir se méfier du Cholet Basket entraîné à nouveau par "le malin du Bosphore" le franco-turc Erman Kunter. Une institution en danger, qui ne compte qu'une victoire d'avance sur le 1er relégable. Ce qui rend ce match d'autant plus piégeux pour un Limoges encore loin du niveau escompté en défense selon l’entraîneur du CSP François Peronnet :"C'est une équipe qui vît une saison difficile. Néanmoins, depuis les changements effectués fin 2018, l'équipe a été capable de faire des résultats, de gagner des matches qui les mettent dans une situation où ils sont dans la bonne direction pour se sauver. Maintenant, la saison n'est pas terminée. Ils viennent de perdre à domicile contre Châlons-Reims. Ils vont avoir la même ambition que nous, à savoir gagner ce match. Il n'y a aucun match de facile dans le championnat de France. Surtout quand on a une équipe qui a des lacunes dans l'engagement défensif, comme nous."

Le match du Limoges CSP à Cholet est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin ce samedi à partir de 20h