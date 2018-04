Limoges, France

Après un premier quart temps équilibré et très défensif (14-14), le Limoges CSP, sous l'impulsion d'un Josh Carter adroit de loin (14 points dont 4 sur 6 à 3 points), s'est vite détaché pour atteindre la mi-temps avec un petit matelas d'avance (35-28). Un écart qui va continuer à croître au retour des vestiaires. Notamment grâce aux 17 points d'un Axel Bouteille de nouveau très agressif et efficace. Le Limoges CSP a aussi pu s'appuyer sur une paire de pivots de haut niveau. Samardo Samuels a compilé 9 points et 5 rebonds, alors que Mam Jaiteh, en vrai leader, a compilé 12 points et 11 rebonds, en plus d'une attitude exemplaire.

Le Limoges CSP reprend la 4e place du classement

Au final, le Limoges CSP s'est imposé sans trembler 82 à 60, ce qui lui permet de récupérer le panier average particulier avec Dijon, et de s'emparer de la 4e place du championnat, à 7 journées de la fin de la saison régulière. Ce succès est précieux mais ne décide de rien. Le classement reste extrêmement serré, avec seulement une victoire d'avance sur le 9e, Nanterre, lourdement battu à domicile par une équipe de Pau qui fait son apparition dans le Top 8. Prochain match pour Limoges, samedi prochain sur le parquet de Chalon sur Saône, le Champion de France en titre.