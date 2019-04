Basket - JeepELITE (J27) : le Limoges CSP confirme sa dynamique positive en s'imposant à Cholet

Cholet, France

Le Limoges CSP a remporté son 3e match de la semaine samedi soir à Cholet. Une rencontre de la 27e journée remportée 76 à 84. Les Limougeauds ont maitrisé leur sujet dès le début de match, notamment grâce au toujours très constant Dwight Hardy. L'arrière US avait marqué ses 15 points de la soirée à la pause.

Comme lundi et mercredi face au Mans et au CCRB, l'autre homme du match est le meneur Jordan Taylor. Encore très en jambe, il a terminé avec 17 points, 7 passes pour 18 d'évaluation. Une prestation à peine ternie par quelques ballons perdus en 1ere mi-temps. Il a rectifié après la pause.

Le duo Hardy - Taylor sur sa lancée

A noter aussi, la belle prestation du pivot Jerry Boutsiele. L'ancien Choletais ovationné avant le début de la rencontre tout comme Jonathan Rouselle. Avec 16 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 21 d'évaluation, Boutsiele est même le MVP de cette rencontre.

D'ailleurs, après s'être appuyé sur une très bonne adresse lors des 20 premières minutes, c'est en ferraillant sous les panneaux que les Limougeauds sont restés devant au retour des vestiaires, à l'image d'un Axel Bouteille très actif au rebond (7).

Jerry Boutsiele ovationné et MVP

Les joueurs de François Peronnet, qui ont longtemps eu entre 10 et 15 points d'avance, ont quand même réussi à se faire peur en fin de match. Les Choletais, avec l'énergie du désespoir, sont revenus à 4 points. Mais Sekou Doumbouya a mis fin au suspens en mettant dedans à 3 points à l'issue d'une possession très maitrisée par l'équipe.

Grâce à cette 3e victoire de suite et avant de recevoir Le Portel samedi prochain à Beaublanc, les Limougeauds confortent leur place dans le Top 8. D'autant que plusieurs adversaires directs ont chuté. Levallois, Le Mans et Gravelines. Avant les derniers matches de lza 27 journée, le Limoges CSP est 7e à 1 victoire du 6e (SIG) et avec 1 victoire d'avance sur le 9e (Bourg).