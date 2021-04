Basket - JeepELITE (J27) : pour l'entraineur du Limoges CSP, Roanne "est un adversaire dangereux"

Ce sont deux équipes dans des dynamiques positives qui s'affrontent ce samedi soir à Beaublanc pour le compte de la 27e journée de JeepELITE. Alors que le Limoges CSP peut enchainer une 4e victoire de suite toutes compétitions confondues, le groupe de Jean-Denys Choulet va tenter de décrocher un 4e succès de rang en championnat. "C'est un adversaire dangereux. Ils sont sur trois victoires de suite et pas des moindres. Ils viennent de battre Bourg en marquant plus de 100 points. Ils ont été gagner à Nanterre ce qui n'est quand même pas rien" prévient l'entraineur du Limoges CSP Mehdy Mary.

Ne pas laisser Roanne imposer son rythme

Roanne tourne fort à l'image de son jeune meneur Sylvain Francisco. "18 points et 6 passes de moyenne sur les trois derniers matches" souligne le technicien limougeaud. Une méfiance partagée par Hugo Invernizzi qui sait très bien à quoi s'attendre face à cette équipe estampillée Jean-Denys Choulet. "On sait que si on les laisse en confiance, ils peuvent être très chiants. C'est clair que c'est une équipe offensive. On sait qu'avec les équipes de Jean-Denys, ça joue beaucoup de possessions, beaucoup d'attaques, beaucoup de première intention" anticipe l'intérieur du Limoges CSP.

Accrocher le bon wagon - Nicolas Lang

Ce qui fait dire à son coéquipier, l'arrière Nicolas Lang, que la maitrise du rythme sera essentielle. "Il va falloir contrôler le tempo. C'est vraiment une équipe qui aime jouer rapidement. Et si tu ne contrôles pas, ça peut rapidement faire beaucoup d'aller-retour. Panier encaissé ou pas, c'est un gros tempo. Il va falloir être prêt à courir mais aussi à contrôler le tempo. Les meneurs vont avoir un rôle important mais aussi toute l'équipe pour pousser dans les moments forts et parfois garder la balle sous le coude et exécuter" analyse l'horloger limougeaud pour qui ce match est l'occasion "d'accrocher le bon wagon" dans la course aux playoffs.