Basket - JeepELITE (J27) : un Limoges CSP aux abonnés absents s'incline lourdement à Beaublanc face à Roanne

Les joueurs de Mehdy Mary ont probablement livré le pire match de leur saison samedi soir à Beaublanc où le Limoges CSP a perdu de 24 points face à Roanne (62-86). Si les Limougeauds ont vite du se passer des services du pivot Jerry Boutsiele, mais aussi d'un Tim Crusol testé positif au covid, ces absences ne peuvent pas expliquer un tel écart entre les deux équipes. D'autant que Roanne aussi était privée de plusieurs joueurs, en l'occurrence ses deux pivots !

L'inverse de ce qu'ils voulaient faire

La Chorale de Jean-Denys Choulet a pourtant parfaitement récité son basket face à un CSP complétement dépassé. Et cela s'est vu dès l'entame avec 4 rebonds offensifs captés par les visiteurs dès les premières possessions. En terme d'envie, cela en dit long. Les Limougeauds étaient pourtant prévenus. Roanne arrivait en pleine confiance avec un style toujours très porté vers le jeu rapide. Les Limougeauds disaient vouloir gérer le tempo du match ? Ils sont finalement tombés dans le panneau en ayant aucun contrôle du rythme, perdant au passage 18 ballons (dont 7 pour Speedy Smith).

Seulement 10 points dans la raquette contre 40 pour une équipe de Roanne privée de ses pivots

Et que dire de la gabegie de tirs à 3 points (34 tentatives !) et de l'absence de jeu au poste bas ? Après le match, l'entraineur a expliqué cela, au delà des perturbations liées au cas positif de Crusol, par l'absence de Jerry Boustiele. Mais l'autre pivot Grismay Paumier, malgré sa cheville douloureuse et 15 jours sans entrainement, a tout de même joué 22 minutes. Au final, Limoges n'a marqué que 10 points dans la raquette là où la Chorale de Roanne en a mis 40 sans ses deux postes 5. Et sur contre attaque ? 4 points pour Limoges, 19 pour Roanne. La différence est énorme et pose forcément question.

Des gentils garçons

Alors que le calendrier va sérieusement s'accélérer et que l'état physique des pivots limougeauds inquiète, il va falloir trouver des solutions. Mais cela passera forcément par l'envie, l'énergie et l'intensité que l'on a vu quelques minutes au retour des vestiaires avant de se dissiper. Cette semaine en conférence de presse, à propos de l'intégration du nouvel intérieur Bruno Caboclo, Hugo Invernizzi assurait que cela ne poserait pas de problème, "parce qu'on n'est vraiment pas des méchants". Au regard de ce match, on est forcé de le croire.

On ne savait pas vraiment sur quel pied danser - Mehdy Mary

On s'est fait avoir comme des poussins - Hugo Invernizzi