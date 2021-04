Basket - JeepELITE (J28) : malgré les absents, le Limoges CSP s'impose à Cholet

Le Limoges CSP a réagi en bête blessée ce vendredi soir à Cholet. Malgré les absences cumulées de Lang, Boutsiele, Travis et Crusol et après la lourde défaite de samedi dernier contre Roanne, les joueurs de Mehdy Mary ont proposé un très beau visage et se sont imposés à Cholet en ouverture de la 28e journée de JeepELITE. A l'image de la très bonne prestation du pivot Grismay Paumier. En absence de Jerry Boutsiele, le Cubain était déjà à 15 points marqués, 6 rebonds et 19 d'évaluation à la pause. De quoi lancer les siens avant de finir MVP avec 19 points pour 20 d'évaluation.

Grismay Paumier a parfaitement lancé les siens

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si à la pause, les deux équipes étaient encore dos à dos (40-40), les Limougeauds sont restés extrêmement sérieux et appliqués au retour des vestiaires. A l'instar d'un Speedy Smith qui s'est montré bon gestionnaire tout en amenant ses points (13 points, 7 passes, 15 d'évaluation). Le nouvel intérieur Bruno Caboclo a été rentable dès son 1er match, avec une belle adresse longue distance (3 sur 3) et une envergure qui a fait de l'ombre dans la raquette. Une belle première pour lui malgré ses manques de repères et trois fautes rapides qui ont limité son temps de jeu en première mi-temps.

Phill Scrubb a terminé le travail d'un superbe tir à 3 points

Mais le joueur qui a fait la différence quand tout se joue, c'est l'arrière canadien Phill Scrubb. En manque de réussite sur ses tirs ces dernières semaines, c'est lui qui a hérité du ballon de la gagne alors que Limoges était menée de 2 points à quelques secondes de la fin. D'un tir lointain, il a remis son équipe devant avec seulement 4 secondes à jouer. Une bonne dernière défense collective a permis au CSP de repartir des Mauges avec la victoire. Les Limougeauds peuvent savourer cette magnifique victoire avant d'enchainer les matches à un rythme endiablé.

C'était une victoire essentielle - Grismay Paumier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On avait vraiment insisté sur l'idée d'unité - Mehdy Mary