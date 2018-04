Limoges, France

La route des playoffs passe par la Bourgogne pour le Limoges CSP. Les joueurs de Kyle Milling, qui n'ont plus gagné depuis plus de quatre mois à l’extérieur en championnat, jouent au Colisée de Chalon sur Saône ce samedi soir pour le compte de la 28e journée de JeepELITE. Après un début de saison marqué par six défaites consécutives et une place durable de bon dernier, l'équipe de Jean-Denys Choulet et de l'ancien capitaine limougeaud Ousmane Camara va nettement mieux.

Nate Wolters a déjà la meilleure évaluation du championnat !

Surtout depuis fin janvier et l'arrivée du meneur américain Nate Wolters. Pas forcément très connu du grand public, cet ancien joueur NBA (Bucks, Pelicans), également passé par les joutes de l'Euroleague (Besiktas, Etoile Rouge), a complètement changé le visage de l'Elan Chalon. Avec lui, les Bourguignons n'ont perdu qu'une seule fois. D'ailleurs, ils se mettent même à rêver d'une place en playoffs à la fin de la saison régulière. Ce qui serait un authentique exploit vu le retard pris à l'allumage.

Et si cela est possible, c'est clairement grâce à Nate Wolters selon l’entraîneur de Limoges Kyle Milling :"C'est un joueur très très fort. Je pense qu'il est le joueur le plus cher en France. Il a changé le visage de cette équipe. Ils ont gagné sept matches sur huit avec lui. C'est un meneur qui fait jouer son équipe mais qui prend aussi ses responsabilités. Il peut aussi marquer. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus rapide du championnat mais il est le meilleur en ce qui concerne les changements de rythme. Il est très serein sur le terrain. Il n'est jamais excité ou énervé. Pour l'instant, il domine le championnat."

C'est leur détonateur, leur maître à jouer - Jean-Frédéric Morency

Depuis son arrivée en JeepELITE, Nate Wolters tourne à près de 20 points et 7 passes décisives pour 22,4 d’évaluation en moyenne par match. Une domination confirmée cette semaine lors du match en retard face à Strasbourg. Une rencontre que l'Elan Chalon a remporté de plus de 20 points (95 à 72) avec 29 points et 9 passes décisives de son génial meneur de jeu ! L'homme à contenir absolument pour esperer faire un résultat selon Jean-Frédéric Morency :"C'est vraiment leur détonateur. Leur maître à jouer. Ça va être la clé parce qu'il organise et il décante le jeu donc ça ouvre beaucoup de chose pour les autres autour. Il est aussi agressif donc ça va être compliqué."

Le contenir sera difficile et pourtant indispensable pour voir le Limoges CSP renouer enfin avec la victoire loin du Palais des Sports de Beaublanc. Une rencontre de la 28e journée de JeepELITE à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr