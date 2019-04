Basket - JeepELITE (J28) : le Limoges CSP domine Le Portel et fait un pas de plus en direction des playoffs

Limoges, France

Le Limoges CSP a enchaîné une 4e victoire consécutive ce samedi à Beaublanc en disposant du Portel 89 à 67. Un match de la 28e journée du championnat de France de basket d'abord accroché entre deux formations à la lutte pour une place aux playoffs et pour le maintien. Les joueurs de François Peronnet ont du attendre le dernier quart-temps pour réellement faire la différence.

Le duo Hardy-Taylor décidément très en forme

L’entraîneur limougeaud a encore pu compter sur son duo américain sur les postes 1 et 2. Jordan Taylor termine encore une fois MVP avec 17 points, 9 passes décisives pour 23 d’évaluation en 30 minutes. Dwight Hardy dont la constance n'est plus à démontrer a terminé avec 17 points et 18 d’évaluation en 30 minutes également. Belle performance aussi pour Axel Bouteille avec 15 points et 15 d’évaluation.

Le calendrier va se durcir pour le Limoges CSP

Grâce à ce large succès, le Limoges CSP reste 7e du championnat, avec 1 victoire d'avance et le point average sur le 9e, Le Mans et le 10e Boulazac, prochain adversaire des Limougeauds lundi, en Pérgigord. S'en suivra la réception de l'ASVEL et un déplacement à Bourg-en-Bresse, autre concurrent direct dans la course aux playoffs.