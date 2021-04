Basket - JeepELITE (J28) : le Limoges CSP très diminué doit s'adapter pour faire face à Cholet

Après la rouste que lui a infligé Roanne la semaine dernière à Beaublanc, le Limoges CSP va-t-il réussir à s'adapter et à faire face ce vendredi soir (20h) sur le parquet de Cholet ? Difficile de répondre à cette question même si les joueurs s'y sont préparés tout au long de la semaine. Alors que Nicolas Lang et Tim Crusol sont positifs au covid, les Limougeauds doivent aussi faire sans Roméo Travis et Jerry Boutsiele, tous les deux blessés. Cela fait beaucoup. Aux autres joueurs d'en faire une opportunité.

Il faut que tout le monde élève un peu le niveau

"Nico et Jerry sont deux joueurs majeurs mais il faut faire avec. C'est aussi une opportunité pour les autres joueurs d'avoir plus de responsabilités et de temps de jeu. Avant le match, ils le savent qu'ils auront un temps de jeu plus important. La pression est moins importante et ils peuvent avoir l'esprit plus libéré. C'est dans cette idée là qu'on a préparé cette semaine. Il faut que tout le monde élève un peu le niveau" exhorte l'entraineur du Limoges CSP Mehdy Mary.

Bruno Caboclo intégré sur le poste 5 cette semaine à l'entrainement

Cela vaut tout particulièrement pour les joueurs étrangers, jusque là dans l'ombre des cadres français de cette équipe. "On a une équipe dans laquelle les JFL ont un impact fort. A côté de ça, certains joueurs étrangers peuvent être moins impactant. A eux de saisir l'opportunité" explique Mehdy Mary qui pour cette rencontre à la Meilleraie, pourrait aussi faire appel à plusieurs joueurs du centre de formation. Camille Jean et Mehdi Belil sur les postes extérieurs. Badr Moujib et Yasmin Mambo à l'intérieur.

C'est un bon challenge pour moi - Grismay Paumier

Le secteur intérieur où le pivot cubain Grismay Paumier souffre de moins en moins de sa cheville. "C'est un bon challenge pour moi" explique-t-il sobrement alors qu'il aura forcément un rôle important. Même s'il partagera le poste avec le brésilien Bruno Caboclo. Si l'ancien joueur NBA est venu à Limoges pour jouer au poste d'ailier fort, c'est bien en tant que pivot qu'il a été intégré tout au long de la semaine pour faire face aux absences. Si l'adaptation est déjà un maître mot dans le basket, cela n'a jamais été aussi vrai pour cette équipe du Limoges CSP.