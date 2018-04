Chalon-sur-Saône, France

Depuis le temps que l'on attendait un match complet et de qualité du Limoges CSP à l’extérieur... Les joueurs de Kyle Milling ont été extrêmement combatifs samedi soir sur le parquet de Chalon-sur-Saône. Le champion de France en titre, qui concasse tous ses adversaires à domicile depuis début 2018, a eu un mal fou à se défaire de ce CSP là.

Une équipe qui tout au long du match, aura proposé une véritable intensité défensive. Et ce malgré la blessure rapide de son pivot Samardo Samuels, touché aux adducteurs, et dont on ignore pour l'instant la durée d’indisponibilité. Malgré ce coup dur, les Limougeauds ont fait le boulot, au point de passer devant à plusieurs reprises en seconde période.

19 lancers à 4 pour Chalon dans le 4e quart-temps !

Les deux formations se sont livrés un magnifique mano à mano, mais les arbitres, très permissifs pendant trois quarts-temps, ont multiplié les coups de sifflet dans le dernier acte, en pénalisant énormément le Limoges CSP, sanctionné 14 fois lors des 10 dernières minutes, loin des 5 fautes sifflées à l'Elan. C'est simple, les Limougeauds n'avaient plus le droit de défendre. Le moindre drive de N'Zeulie terminait sur la ligne des lancers. Et les 3 contres de Jaiteh et Joyce ont à chaque fois été jugés illégaux. Au final, Chalon aura eu 19 lancers francs sur cette période !

Je ne le fais jamais mais là c est trop ...

Quand la brigade grise décide du match ....mal pour mon sport #cspnation — BOURGAIN Olivier (@BOURGAINO) April 14, 2018

De quoi s'arracher les cheveux. D'ailleurs, si l'entraineur n'a pas voulu mettre cette défaite sur le dos des hommes en gris (cf vidéo ci-dessous), le directeur sportif Olivier Bourgain, n'a pas hésité à exprimer tout son écœurement sur twitter par rapport à l'influence des arbitres sur le sort de ce match. Le point positif, c'est, en plus des 21 points d'un William Howard adroit, d'avoir une équipe de Limoges enfin conquérante loin de ses bases, et qui aurait pu ou du faire chuter l'épouvantail de 2018. Maintenant, place à Boulazac mardi à Beaublanc.