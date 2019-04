Basket - JeepELITE (J29) : Le Limoges CSP marche sur Boulazac et s'offre une 5e victoire de suite

Il n'y a pas eu match lundi soir au Palio. Lors de cette rencontre de la 29e journée de JeepELITE, très importante dans la course aux playoffs, le Limoges CSP a totalement dominé Boulazac 96 à 70. Un pas de plus vers les playoffs.

Boulazac, France

Devant plus de 5 000 supporteurs dont une bonne partie venue du Limousin, le Limoges CSP a emporté haut le main son derby néo-aquitain face à Boulazac. Dans ce match d'ouverture de la 29e journée du championnat de France de basket, et face à un concurrent direct pour une place en playoffs, les Limougeauds ont pris leurs adversaires à la gorge pour ne plus jamais les lâcher.

Dwight Hardy encore et toujours

Les joueurs de François Peronnet ont fait la différence dès le 1er quart-temps en prenant 18 points d'avance en 10 minutes (32-14) avant d'enfoncer le clou pour mener de 28 points à la mi-temps (53-35) ! Au retour des vestiaires, le BBD a mieux joué mais Dwight Hardy (MVP avec 23 points à 83% des réussite pour 22 d'évaluation) et ses coéquipiers n'ont laissé aucun espoir aux Périgourdins.

Autre homme fort de la soirée, le pivot Jerry Boutsiele a terminé en double-double (12 points, 13 rebonds, 20 d'évaluation) et avec le sourire jusqu'aux oreilles, notamment quand l'espoir Thimothée Bazille y ai allé de son petit panier tout en finesse au poste bas. Une soirée parfaite pour le Limoges CSP avant la venue de l'ASVEL samedi à Beaublanc.

L'un des meilleurs matches défensifs de la saison -Jerry Boutsiele

Grâce a ce 5e succès de rang, François Peronnet et ses joueurs consolident leur 7e place et pourront suivre sereinement les autres rencontres de la 29e journée. Notamment ce mardi, le match Bourg-en-Bresse face à Gravelines-Dunkerque et le déplacement du Mans au Portel. Cette équipe continue sa montée en puissance, au meilleur moment et pour le plus grand bonheur de ses fans.