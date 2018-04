Limoges, France

Avec lui, "on sait qu'on peut partir à la guerre"! En une phrase, le pivot Mam Jaiteh a résumé l'état d'esprit de Jean-Baptiste Maille. Le meneur de jeu français, arrivé cet été de Pro B, sera pour la 1ère fois dans le groupe du Limoges CSP mardi soir pour affronter Boulazac dans la cadre de la 29e journée de JeepELITE. Après s'être rompu les ligaments d'un genou en pré-saison, il va disputer son premier match dans l'élite du basket français.

C'est un chien en défense - Kyle Milling

Forcément à court de rythme, il va quand même pouvoir apporter selon son entraîneur Kyle Milling :"Ça ne fait qu'une semaine qu'il s’entraîne avec nous donc il manque beaucoup de rythme, mais je pense qu'il peut déjà apporter défensivement. C'est un chien en défense, et c'est pour ça qu'on l'a signé l'été dernier. Pour apporter un peu de dureté et de physique. Ce qui nous manque un peu à l’extérieur."

Un retour qui fait aussi le bonheur de ses coéquipiers, à l'instar du pivot Mam Jaiteh :"Quand ça ne va pas, on peut vraiment partir à la guerre avec lui ! En plus de ça, dans une saison aussi longue et éprouvante, avoir un nouveau joueur, ça apporte de la fraîcheur. Et c'est un joueur qui a toutes les attitudes positives. Il montre qu'il a envie, qu'il veut bien faire, qu'il veut intégrer le groupe , qu'il veut juste apporter. On est super content qu'il puisse revenir, moi le premier."

Etre prêt quand le coach fera appel à moi - Jean-Baptiste Maille

Quand au principal intéressé, il est évidemment ravi de pouvoir enfin porter le maillot du Limoges CSP en match officiel. Il se sent prêt, d'autant qu'il ne débarque pas comme une recrue de fin de saison. Il est présent depuis l'été dernier. D'ailleurs, Jean-Baptiste Maille pense pouvoir aider dès mardi soir :"Je me suis mis en forme et en état de jouer pour que quand le coach fera appel à moi, je sois prêt et que je donne un maximum de choses pour l'équipe. Ça commencera pas de l'envie, de la détermination, de la défense, faire jouer mon équipe. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Se tenir prêt."

Le retour de Jean-Baptiste Maille ne sera de toute façon pas de trop pour aider le Limoges CSP à retrouver les playoffs. Une équipe de Limoges qui après sa défaite face à l'Elan Chalon, n'a plus aucune victoire d'avance sur le 9e. D'où l'enjeu de ce match face à Boulazac. Une formation du BBD avant dernier du classement mais pas pour autant relégué. D'autant que le leader de Pro B, Blois, pourrait ne pas monter car le club n'a pas d'agrément pour son centre de formation.