Basket - JeepELITE (J30) : La marche était trop haute pour le Limoges CSP face à l'Asvel

Le Limoges CSP s'est logiquement incliné dimanche soir face à l'Asvel. Un match de la 30e journée du championnat de France de basket remporté 85 à 74 par le leader de la JeepELITE. Réactions en vidéo de William Howard et François Peronnet.

Limoges, France

Fin de série pour le Limoges CSP battu par l'Asvel dimanche soir à Beaublanc 85 à 74. Les Limougeauds ont énormément souffert lors d'une 1ère mi-temps lors de laquelle les joueurs de Mitrovic les ont pris à la gorge. Lyon-Villeurbanne comptait déjà 15 points d'avance à la pause. Alors que le pivot Samardo Samuels est arrivé en retard et s'est blessé après avoir joué seulement 2 minutes, l'écart est monté jusqu'à +22 pour les visiteurs.

Mais la bande à Peronnet n'a jamais lâché et s'est montrée plus agressive au retour des vestiaires. Ils sont d'ailleurs revenus à 10 points mais ils n'ont jamais été en mesure de faire la jonction face à l’impressionnante armada de l'Asvel. Avant d'aller à Bourg-en-Bresse pour un match très important face à un concurrent direct dans la course aux playoffs samedi prochain, le Limoges CSP reste 7e du classement avec une petite victoire d'avance sur les Bressans.

C'est assez frustrant - William Howard