Basket - JeepELITE (J30) : le Limoges CSP se fait du bien en s'imposant à Bourg-en-Bresse

La joie de Maciej Lampe et Speedy Smith après la victoire du Limoges CSP dimanche à Bourg-en-Bresse

Pour son 3e match en 6 jours, le Limoges CSP s'est imposé au bout du suspens ce dimanche sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Un CSP sérieux et déterminé dès le début de la rencontre à l'image d'un Marcus Ginyard tranchant et agressif vers le cercle adverse (8 pts à la pause). Il a ensuite été préservé à cause de deux fautes (dont une attribuée par erreur par les arbitres obligeant Mehdy Mary à poser une réclamation).

Les Limougeauds ont mordu dans ce match

Mais il a été bien relayé notamment par le brésilien Bruno Caboclo (9 pts à la mi-temps), Phil Scrubb (8 pts) et Maciej Lampe (7 pts). A noter aussi la volonté de mettre beaucoup de rythme de la part du duo de meneurs Speddy Smith et Ludovic Beyhurst. Une bonne 1ère mi-temps qui a permis au CSP d'atteindre la pause avec 4 points d'avance (33-37). Pas au goût du tout de l'entraineur de Bourg Savo Vucevic.

Encore une belle feuille de stat pour Bruno Caboclo

En seconde période, la JL Bourg est vite revenue sur son adversaire du soir avant de prendre jusqu'à 7 points d'avance dans le 3e quart temps. En particulier grâce à son intenable arrière serbe Danilo Andjusic (19 pts, 17 d'éval). Mais les joueurs de Mehdy Mary n'ont jamais paniqué et on fait preuve de "solidité et de stabilité émotionnelle" comme l'a souligné l'entraineur après la rencontre. Si Maciel Lampe a encore été précieux (11 pts, 9 d'éval) que dire du brésilien Bruno Caboclo encore une fois en double double (17 pts, 11 rbds, 23 d'éval).

Speedy Smith a fait la différence d'un tir lointain avec la planche

Mais si les Limougeauds ont su revenir, c'est aussi grâce à de bonnes défenses et quelques gros tirs à 3 points. Celui de Marcus Ginyard (20 pts, 19 d'éval) a permis de faire un écart et quand Bourg revenait dans le money time, c'est Speedy Smith d'un tir longue distance avec la planche qui a fait la différence pour s'imposer 66-69. Après Boulazac et Cholet, c'est la 3e victoire de suite à l'extérieur pour les joueurs de Mehdy Mary qui confortent ainsi leur place dans le Top 8 avant la réception de Strasbourg mardi à Beaublanc.

C'est une belle victoire mais on peut mieux jouer - Marcus Ginyard

On a eu le mérite de rester solidaires - Mehdy Mary