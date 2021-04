Basket - JeepELITE (J30) : pour Frédéric Sarre, le "Limoges CSP nouvelle formule semble super armé"

Trois jours après son élimination en coupe de France sur le parquet de l'ASVEL, le Limoges CSP enchaîne un 3e match en 6 jours avec un déplacement ce dimanche (18h15) sur le parquet de Bourg-en-Bresse, 4e du classement. Avant cette rencontre de la 30e journée du championnat de France de basket, Frédéric Sarre, Limougeaud pur jus, ancien entraineur du CSP aujourd'hui directeur sportif de la JL Bourg accepte de poser son regard sur l'actualité de son club et du Limoges CSP.

Après un gros début de saison, Bourg a marqué le pas fin mars-début avril avec trois défaites de suite avant de renouer avec la victoire. Où en êtes-vous Frédéric Sarre ?

On a eu un petit coup de moins bien. On a redressé la barre sur les 2 derniers matches en gagnant (contre Gravelines et Boulazac). Après, on a eu une période un peu compliquée en janvier-février avec pas mal de blessures. On a pu récupérer progressivement tout notre effectif (seul Zach Wright est toujours très incertain). On a mis un peu de temps à retrouver une forme d'équilibre dans notre jeu. On n'est pas aussi fluide qu'en 1ère partie de saison mais on pense que c'est mieux sur les deux dernières prestations. Certains pourront peut-être exprimer le fait qu'on a annoncé très tôt le changement de coach (Legname va remplacer Vucevic la saison prochaine). Je pense que ce n'est pas la vraie bonne excuse. On a juste eu un petit coup de mou comme cela peut arriver dans une saison.

Je pense qu'on a passé le creux de la vague

Pourtant, ces défaites sont arrivées juste après l'annonce du changement d'entraineur. C'est le hasard ?

Certains joueurs qui sont associés à l'équipe depuis pas mal de temps ont peut-être eu du mal à comprendre, à accepter ou à entendre mais nous avons pensé que c'était la bonne solution de l'annoncer plutôt que ça reste larvé comme situation. Au moins, on a été totalement transparent dans notre communication et notre démarche. Le club se doit de penser au futur. Et l'équipe doit penser au présent. On garde les pieds sur terre. On est bien dans cette saison là. Si on va au bout de cette saison avec la menace latente de la crise sanitaire.

Votre période de moins bien correspond aussi à la fin de l'aventure en Coupe d'Europe. Cela peut-il jouer ?

Je ne sais pas. Il y a peut-être un peu de décompression. C'est possible. Mais on va surtout essayer de se centrer sur nos performances et ce que l'on produit comme jeu. Pour essayer de l'améliorer. Bien évidemment que la psychologie, le mental, le physique, tout est lié. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé le creux de la vague. On n'est pas en haut de la vague suivante, loin de là. On espère continuer à remonter.

Je pense que Limoges a un roster très complet

Que pensez-vous du Limoges CSP qui a beaucoup changé ces derniers jours avec l'arrivée de deux nouveaux intérieurs, Maciej Lampe et Bruno Caboclo ?

Le profil de l'équipe a été bien amélioré avec l'apport de ces deux joueurs avec déjà une efficacité énorme. Ils amènent de la diversité au jeu intérieur. Lampe, on a vu dès son 1er match contre l'ASVEL que c'est un vrai joueur de basket. Cela donne une autre dimension au jeu de Limoges. Les joueurs extérieurs vont aussi en bénéficier. Aujourd'hui, on va avoir un CSP nouvelle formule qui semble être super armé pour cette fin de saison. Avec Speedy Smith qui amène de la relance, Jerry Boutsiele qui est déjà une arme offensive et un peu dissuasive au niveau de la défense, avec Philip Scrubb et Lang au niveau du tir, avec le facteur X Hugo Invernizzi qui peut-être un élément important à 3 points. Avec ces deux joueurs supplémentaires, la longueur de banc est supérieure (même si Lang, Boutsiele, Travis et Crusol manquent toujours). Les panels de jeu sont très diverses. Donc ça complexifie notre problème pour l'affrontement de dimanche. Je pense que Limoges a un roster très complet.

Le duel Omic-Lampe, vous en salivez déjà ?

On espère que ce sera un vrai duel et un vrai match de très haut niveau. En tout cas, il y a la matière -rires- J'espère que ce sera savoureux. Une vraie belle prestation de part et d'autre. C'est déjà important de jouer au basket en ce moment. D'avancer dans cette saison qui est quand même très compliquée. Et pour nous, essayer de prendre notre revanche du match aller (victoire du CSP au buzzer sur un tir de Smith qui jouait son 1er match avec Limoges).

(La rencontre du Limoges CSP à Bourg-en-Bresse sera à vivre en intégralité ce dimanche à partir de 18h15 sur France Bleu Limousin)