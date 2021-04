Basket - JeepELITE (J31) : défaite du Limoges CSP à Beaublanc face à Strasbourg

Le Limoges CSP s'est incliné ce mardi à Beaublanc face à Strasbourg. Une rencontre de la 31e journée perdue 68 à 81. Le Limoges CSP qui a essuyé dès l'entame un cinglant 11 à 0 face à des Strasbourgeois sérieux et agressifs. Les joueurs de Medhy Mary ont ensuite mis en route pour revenir sur leurs adversaires notamment grâce aux 10 points de Phil Scrubb et aux 9 points d'Hugo Invernizzi. Un Limoges CSP à l'adresse faiblarde (37% à la mi-temps) et dominé au rebond (15-21) mais qui n'est rentré au vestiaire qu'avec 2 petits points de retard sur la SIG (35-37). Un moindre mal.

Les Limougeauds en retard à l'allumage

En seconde période, le scenario s'est répété. Face à une équipe de la SIG très agressive, en particulier sur Maciej Lampe dont les avants bras n'ont pas été épargnés tout au long de la soirée, les joueurs de Mehdy Mary ont tout de suite repris un éclat de 10 points avant de lutter pour essayer de revenir au score. En vain. Les Limougeauds ne parvenant pas à mettre le ballon à l'intérieur face à la grosse pression de la SIG. Une sale soirée pour les Limougeauds malgré les 15 points de Philip Scrubb et les 12 points d'un Hugo Invernizzi qui a réussi à se faire siffler une technique pour avoir évité un ballon qui trainait avant remise en jeu. Un arbitrage qui a mis le feu aux poudres.

Un arbitrage impartialement mauvais

Il a été tout simplement catastrophique des deux côtés, surtout au cours de la seconde période. La rencontre s'est d'ailleurs terminée avec beaucoup de tension entre les deux équipes et une faute disqualifiante sifflée à l'encontre d'un Bruno Caboclo qui est passé à côté de son match. Après tout, peut-être que les arbitres aussi subissent la fatigue et un certain manque de lucidité avec l'enchainement des rencontres ? En tout cas ce mardi à Beaublanc, ils n'ont rien maitrisé du tout. Les Limougeauds, eux, ont maintenant deux jours de repos avant de préparer le déplacement de mardi prochain à Nanterre.

Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire - Mehdy Mary

On a manque de discipline dans notre jeu - Ludovic Beyhurst